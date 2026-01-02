Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Stefano De Martino

Dopo la consueta pausa di Capodanno, Stefano De Martino riparte con Affari Tuoi. Giovedì 1 gennaio, il game show inaugura l’anno con una nuova puntata che sembra condurre rapidamente verso lo speciale del 6 gennaio in cui verranno estratti i numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. A fare da spalla al conduttore è ancora una volta il fedele Herbert Ballerina, che stavolta però non si risparmia proprio.

Affari Tuoi, la partita di Consuelo da Trieste

Protagonista della serata è Consuelo, conosciuta anche come Pippi Calzelunghe, cassiera di un supermercato di Trieste, accompagnata dal padre Maurizio, pensionato, nel ruolo di consigliere. Un duo affiatato, che nelle prime fasi della partita sembra avere un grande controllo su tutto. A rompere il ghiaccio, come da tradizione, ci pensa Herbert Ballerina con una delle sue battute surreali. Stefano De Martino non perde l’occasione per punzecchiarlo: “Anno nuovo, battute vecchie, anzi peggio”, ironizza lui.

I primi sei tiri di Consuelo sono incoraggianti: escono diversi pacchi rossi ma i premi più alti sono salvi, dettaglio che Stefano De Martino sottolinea con soddisfazione. Il Dottore entra in scena con una prima offerta da 31mila euro, subito rifiutata visto che siamo ancora alle prime battute. “Ringrazio ma desidero giocare”, risponde la concorrente mentre il padre trita simbolicamente l’assegno. Una scelta che sembra premiarla, almeno fino a quando il tabellone inizia a svuotarsi dei pezzi più pesanti, inclusi i 200mila euro.

Nel frattempo, il siparietto tra De Martino e Herbert Ballerina tiene alto il ritmo: battute al vetriolo, balletti improvvisati e finti litigi fanno da contorno a una partita che si potrebbe pure definire lineare. Quando arriva la seconda offerta, 22mila euro, Consuelo decide ancora di proseguire, ma la fortuna comincia a voltarle le spalle. Con una tripletta sfortunata, salutano la partita anche i 50mila e un altro pacco rosso importante.

Stefano De Martino vuole andarsene

È a questo punto che De Martino alza l’asticella dello spettacolo. “Se mi trovate i 100mila euro, me ne vado e vi lascio con Herbert”, scherza, scatenando la reazione del pubblico in studio. La minaccia, ovviamente ironica, sembra quasi funzionare: escono una serie di pacchi blu, alleggerendo il tabellone. Il Dottore prova ad approfittarne con un’offerta da 15mila euro, giudicata insufficiente da padre e figlia che proseguono nella loro corsa.

La partita entra così nella fase decisiva. Rimangono due pacchi e due cifre: 20mila e 100mila euro. Il Dottore propone il cambio, ma Consuelo rifiuta, scegliendo di restare fedele al pacco numero 16. A quel punto arriva la trattativa finale: Consuelo e Maurizio chiedono 60mila euro per chiudere. Il Dottore accetta.

La partita finisce lì, come da regolamento. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Aperto il pacco 16, sbucano purtroppo i 100mila euro. E il banco vince anche a Capodanno. Il Dottore, ancora una volta, ha avuto la meglio. Restano i 60mila euro, cifra importante, a consolare Consuelo, che saluta il programma con un sorriso agrodolce. Capodanno è salvo, lo spettacolo pure.

