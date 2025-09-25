Nel quiz show di Rai 1 è arrivato a sorpresa un ospite speciale che ha subito conquistato il pubblico. Ma tra tante risate non è mancata qualche lacrimuccia

Un vero e proprio delirio guidato da uno spumeggiante Stefano De Martino. La puntata di Affari Tuoi di giovedì 25 settembre è stata una delle più caotiche e divertenti della stagione appena iniziata. Tutto merito del concorrente in gara, Pasqualone del Molise, che si era già contraddistinto nelle serate precedenti per la sua vena comica e spassosa. Ma a contribuire alle risate del pubblico ci ha pensato anche un ospite speciale quanto inatteso: Herbert Ballerina.

Stefano De Martino chiama Herbert Ballerina ad Affari Tuoi

Per contrastare il calo degli ascolti, dovuto alle continue vittorie de La Ruota della Fortuna, Stefano De Martino ha chiamato uno dei suoi colleghi e amici più fidati: Herbert Ballerina. Reduci dal successo di Stasera tutto è possibile, i due hanno un rapporto complice e naturale, senza alcun tipo di forzatura. E nel corso della serata si è visto benissimo.

“Solo per te, ho invitato l’attore più famoso del Molise per fare il tifo per te, che come te è di Campobasso: Herbert Ballerina”, ha spiegato De Martino al concorrente Pasqualone. Entusiasmo in studio e a casa e una puntata che ha preso subito una piega inaspettata e maggiormente goliardica.

L’ex marito di Belen Rodriguez, scatenatissimo, si è lasciato andare e il pubblico ha approvato molto questa scelta. “Herbet è la nostra Samira”, ha scritto qualcuno sui social, menzionando la valletta di Gerry Scotti nel game show rivale di Canale 5. E in effetti Ballerina come spalla di Affari Tuoi funziona benissimo grazie al suo talento genuino e la sua personalità stravagante, sopra le righe.

Tanto che in molti hanno chiesto di rivederlo più spesso nel programma nel corso della stagione, magari insieme ad altri volti molto amati di STEP, come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

“Il manicomio più manicomio del solito … di cui sento di aver bisogno tutte le sere. Teniamo Herbert, il maestro Paolantoni e Biagio Izzo, a turno, un paio di puntate a settimana da qui alla fine…”, ha commentato su X una follower. Un’idea che è piaciuta a molti utenti e che in effetti potrebbe avere del potenziale, per regalare nuove dinamiche – e risate – ad Affari Tuoi.

“Vi prego, Herbert ospite fisso”, è la chiara richiesta di chi segue con passione la trasmissione del preserale di Rai 1, che continua ad interessare oltre quattro milioni di persone.

Pasqualone, il concorrente tenerone di Affari Tuoi

Ma a contribuire al successo di questa puntata di Affari Tuoi è stato anche il concorrente del Molise, Pasquale Pasqualone, che ha subito conquistato il cuore di tutti con la sua ironia verace. Protagonista di una gag dietro l’altra – “Vediamo che passa il gover…convento” – ma anche di qualche spunto di riflessione. E sì, perché al di là della sua natura comica, Pasqualone ha mostrato anche il suo lato più intimo e riflessivo.

Spalleggiato in studio dalla moglie Maria Rosaria, Pasqualone ha svelato un toccante retroscena sulla sua famiglia e sull’arrivo dei suoi figli. “Ci siamo sposati, mio nonno aveva 9 figli. Ne adottò due. Quando lei venne a casa mia, le feci vedere tutta la famiglia Pasqualone. – ha raccontato – Ci sposammo e decidemmo di adottare anche noi. A noi non sono arrivati i figli, allora andammo per adottarne uno, ma c’erano fratello e sorella e pensammo “Che fai, li separi?”.

De Martino è corso ad abbracciare la coppia, visibilmente provato, mentre altri concorrenti in studio non sono riusciti a trattenere le lacrime. Commozione anche sui social: un bellissimo messaggio d’amore e umanità che ha prontamente lasciato il segno.

Alla fine Pasqualone ha portato a casa 50mila euro, grazie ad un’offerta del Dottore. Ma al di là dei soldi si è imposto come uno dei concorrenti più interessanti e unici della storia di Affari tuoi. Una puntata davvero memorabile.