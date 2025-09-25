Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti non cede a Michelle Hunziker

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Mentre la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è senza fine, su Rai 1 Luca Zingaretti è tornato con Il Commissario Montalbano e si è dimostrato implacabile con Michelle Hunziker che su Canale 5 ha condotto il secondo appuntamento di Io Canto Family.

Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi non riesce proprio a battere Gerry Scotti che su Canale 5 colleziona un successo dietro l’altro con La Ruota della Fortuna. Anche quando i dati di ascolto sono leggermente in calo a spuntarla è sempre Gerry.

Rai 1 però riesce a riscattarsi in prima serata. Il Commissario Montalbano, anche in replica, è sempre una garanzia e mette in difficoltà Michelle Hunziker con Io Canto Family.

Intanto, il mercoledì sera di Rai 3 è sempre dedicato a Chi l’ha visto?. Il 23 settembre si è parlato del caso di Antonietta Gargiulo. Mentre su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di RealPolitik. Su La7 a Lezioni di Mafie si è parlato di Cocaina, l’oro bianco.

Su Italia 1 è tornata la Coppa Italia con Como-Sassuolo, mentre Rai 2 ha trasmesso la fiction, Occhi di Gatto.

