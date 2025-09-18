Ascolti tv del 17 settembre, Stefano De Martino cede il testimone a Zingaretti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Tramontate le speranze di riconquistare il vertice della classifica degli ascolti con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, Rai 1 ha puntato tutto sulla prima serata mandando in onda un altro episodio del Commissario Montalbano.

Dunque, Stefano De Martino cede per così dire il testimone a Luca Zingaretti, dopo l’ennesima sconfitta e Rai 1 cerca di replicare il successo di mercoledì sera. Ma su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, è arrivato Raoul Bova, protagonista della terza stagione della seria Buongiorno Mamma!, dove ci sono anche Maria Chiara Giannetta e Serena Iansiti.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto?, ormai entrato nel vivo di questa edizione, si è occupato della scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima indica dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe stata uccisa. Mentre su Rai 2 ha debuttato la serie Occhi di gatto.

Su Rete 4 è andata in onda la prima puntata di Realpolitik, il nuovo programma di approfondimento politico, condotto da Tommaso Labate. La7 ha trasmesso Lezioni di mafia.

Prima serata, ascolti tv del 17 settembre: vince Il Commissario Montalbano. Bova secondo

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo2.425.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 672.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Italia1 The Transporter piace a 781.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.331.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 444.000 spettatori (3.7%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge 1.108.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Liverpool-Atletico Madrid ottiene 910.000 spettatori (5.3%). Sul Nove la replica di Comedy Match raduna 238.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 17 settembre: Stefano De Martino continua la discesa

Su Rai1 Affari tuoi è seguito da 3.956.000 spettatori (21.2%) dalle 20:41 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.564.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.425.000 spettatori pari al 23.7% dalle 20:50 alle 21:48. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 420.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.064.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 900.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 855.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 613.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.653.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 304.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 518.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.419.000 spettatori pari al 23.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.708.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.470.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.162.000 spettatori (17.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (395.000 – 4.4%), The Rookie totalizza 526.000 spettatori con il 4.4% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 704.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 307.000 spettatori (2.8), mentre C.S.I. Miami segna 596.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.176.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 909.000 spettatori (5.5%), mentre Riserva Indiana sigla 755.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 762.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 847.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 150.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 338.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (269.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 544.000 spettatori con il 3.4%.