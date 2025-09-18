Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA I casi di Chi l'ha visto? del 17 settembre 2025

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 17 settembre 2025. Lo storico programma, condotto da Federica Sciarelli, ha affrontato svariati casi molto delicati. Al tempo stesso, ha concesso spazio a segnalazioni relative a persone scomparse in tutto il Paese. Ecco cos’è accaduto in trasmissione.

Il caso Elena Vergari

Nel 2005 è scomparsa da Ladispoli Elena Vergari. A 20 anni dai fatti, suo fratello Paolo ha rinvenuto una lettera. Non è ancora chiaro se la calligrafia appartenga a un uomo o una donna, ma all’interno c’è una mappa che indicherebbe la posizione esatta dei resti della donna.

Proprio in quell’area, nel corso dei giorni scorsi, sono stati rinvenuti dei frammenti ossei. Per quanto ogni tassello del puzzle sembri combaciare, non è ovviamente detta l’ultima parola. I resti verranno ora sottoposti agli esami del medico legale. Occorrerà accertare la natura e verificare che si tratti realmente di ossa umane. Step chiave prima di quello definitivo, che porterà a verificare il legame tramite il test del DNA e le analisi biologiche.

Le indagini sono state chiuse ormai quasi 10 anni fa. Ora, alla luce delle nuove scoperte, potrebbero essere riaperte. Questo sviluppo potrebbe dare almeno parziali risposte alla sofferenza di chi voleva bene a Elena, a cominciare dal fratello che non si è mai arreso all’ipotesi di un allontanamento volontario. I sospetti si concentrano nuovamente sul marito, la cui versione dei fatti risulta ora meno credibile.

La scomparsa di Nicola Paolozza

A 69 anni, l’ex sindaco di Baselice (Benevento), Nicola Paolozza, è scomparso nel nulla. Il tutto è avvenuto lo scorso 11 agosto e da allora nessuna notizia. Le uniche informazioni nelle mani degli investigatori sono le seguenti: aveva mostrato la foto di una giovane a delle persone del posto, lasciando intendere un appuntamento a Termoli.

Si teme che possa essere stato gravemente truffato. Non è da escludere che la ragazza in questione non l’abbia mai contattato. Che si tratti di malintenzionati che hanno rubato alcune foto dai social. Per due settimane lo hanno cercato in un bosco, senza risultati. Sua figlia, presente in studio, non crede però a una connessione con quel profilo fake.

L’accumulatrice compulsiva

Non soltanto casi di sparizioni e delitti. Federica Sciarelli ha svelato la storia di un’accumulatrice seriale. La sua abitazione è sommersa e ciò ha creato problemi con gli altri inquilini, com’è prevedibile.

Si è ora alla ricerca di una soluzione concreta al problema. Intervistata, la signora Edda ha ammesso il suo problema: “Servirà la mia buona volontà per mettere fine a questa situazione”. Una storia che fa soffrire ma che, al tempo stesso, ha una luce in fondo al tunnel. La donna non è sola e sua figlia lamenta l’assenza dei servizi sociali, che negli ultimi anni avrebbero ripulito il condominio da quanto accumulato.