Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, le pagelle: il ballo di De Martino-Nargi (9), Paolantoni iconico (8)

Fonte: IPA Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia, le pagelle

La puntata del 6 gennaio di Affari Tuoi, connessa allo Speciale Lotteria Italia, è stata puro intrattenimento: Stefano De Martino si è confermato ancora una volta un conduttore a 360°. Puro show, alla presenza di tanti ospiti vip e di una prima parte che molti spettatori hanno definito “noiosa”, ma per fortuna c’è Stefano, che sa sempre come risollevare la situazione. E l’abbiamo visto persino cedere a un ballo con Federica Nargi, reduce da Ballando con le Stelle. Ma il nostro plauso va a Francesco Paolantoni e alla sua “Befana”: le pagelle.

Stefano De Martino e Federica Nargi ballano insieme. Voto: 9

Fonte: IPA

Stefano De Martino è un conduttore a tutto tondo: riesce sempre a prendere in mano le redini di uno show con bravura. Il talento non manca, ma è anche vero che si è allenato per essere in prima serata su Rai1: alla guida del format Affari Tuoi, si sta contraddistinguendo al punto che si parla di un futuro a Sanremo.

L’esperienza a Stasera tutto è possibile è di certo servita: tra i momenti top di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia non possiamo non citare il balletto con Federica Nargi sulle note di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. Grande complicità notata anche dai fan sui social.

Francesco Paolantoni è la befana. Puro show: 8

Fonte: IPA

Un cast riuscitissimo. Gli ospiti di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia hanno allietato il pubblico in studio e noi da casa. Ma sin dai primi minuti dello show abbiamo avuto ben chiaro l’idolo della puntata: Francesco Paolantoni vestito da Befana. Totalmente calato nella parte, con espressioni che difficilmente dimenticheremo. E non sono mancati sketch in studio, ma non è questo il punto: il feeling televisivo con De Martino è alle stelle. Forti della loro collaborazione, hanno saputo ancora una volta far divertire tutti, mescolando un po’ le dinamiche classiche di Affari Tuoi.

La partita criticata. Voto: 6

Quindi, è andata bene la puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia? Non sono mancate in effetti delle critiche, in particolare nei confronti della partita, definita a tratti noiosa e interminabile. C’è anche chi ha notato che il conduttore ha “mescolato” alcuni elementi di Stasera tutto è possibile con Affari Tuoi, per tentare qualcosa di nuovo e per allontanarsi dalle puntate classiche condotte da Amadeus. Una scelta stilistica che in parte è stata premiata, e in parte criticata.

C’è chi avrebbe preferito, poi, una partita un po’ più briosa: De Martino si è ritrovato comunque a condurre, proprio durante lo Speciale, una partita affatto facile, poco coinvolgente. “Hanno scelto una delle concorrenti peggiori per portare avanti 2 ore di partita”, ha scritto un utente su X. Un altro neo? Probabilmente la durata, non a caso, durante gli ultimi minuti, il conduttore ha cercato di velocizzare il tutto per portare a casa la fine. Nel complesso, però, la puntata è riuscita nel suo intento: quello di intrattenere, svelando agli italiani i biglietti vincenti della Lotteria Italia.