Affari Tuoi in prima serata: il piano della Rai dopo il successo di Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Il successo della puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio potrebbe portare ad una svolta per Stefano De Martino, con l’arrivo di puntate speciali dello show in prima serata. I numeri raggiunti infatti starebbero spingendo la Rai a fare dei cambiamenti, lasciando spazio alla creatività del conduttore che nello Speciale della trasmissione ha voluto accanto a sè il cast di Stasera tutto è possibile.

Il successo di Stefano De Martino nella puntata speciale di Affari Tuoi

La puntata Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia è stata un vero successo. Stefano De Martino infatti ha portato davanti a Rai 1 ben 6 milione di telespettatori, raggiungendo delle punte di share del 36%. Numeri impressionanti, soprattutto dopo una stagione segnata dalla sfida quotidiana con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, un programma che ha dato filo da torcere ad Affari Tuoi.

Sketch, musica e tanto divertimento hanno caratterizzato la puntata che ha visto arrivare in trasmissione alcuni fra i personaggi più amati di Stasera tutto è possibile, programma che ha consolidato il ruolo di Stefano come conduttore e showman di punta della Rai. Oltre ad Herbert Ballerina, nello show è intervenuto Francesco Paolantoni con cui il presentatore ha dato vita a momenti davvero divertenti e apprezzatissimi dal pubblico.

Affari Tuoi in prima serata?

Già da tempo si parlava della possibilità di far arrivare Affari Tuoi in prima serata e il successo di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia potrebbe rendere concreta questa ipotesi. A confermarlo le parole di Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, che ha spiegato: “Affari Tuoi si conferma in vetta al gradimento del pubblico. Il programma ribadisce la sua solidità, che già sta garantendo in access prime time dove spesso è leader della serata considerando le sovrapposizioni delle curve di ascolti. Nonostante il mercato concorrenziale sia più agguerrito, la tenuta del formato è granitica”.

Il risultato raggiunto dunque potrebbe portare a nuovi sviluppi: “Gli ottimi ascolti confermano il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate. Ringrazio Stefano De Martino e tutta la squadra per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto”.

Insomma, Stefano De Martino potrebbe presto sbarcare in prima serata con alcune puntate speciali di Affari Tuoi, replicando lo schema messo in atto il 6 gennaio. Ma anche seguendo la scia di Gerry Scotti che già qualche tempo fa aveva presentato in prime time La Ruota dei Campioni, puntata speciale de La Ruota della Fortuna.

La sfida fra i due programmi continua dunque, con i conduttori impegnati, ognuno a modo suo, a fornire una visione propria della conduzione, creando due stili differenti, ma comunque apprezzati dal pubblico. Nei prossimi mesi, intanto, molte cose potrebbero cambiare, a partire dalla sede di registrazione del programma Rai.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Stefano De Martino avrebbe chiesto di registrare le puntate di Affari Tuoi a Milano, anziché a Roma. Il presentatore infatti avrebbe espresso la necessità di stare più vicino al figlio Santiago che vive, appunto, a Milano insieme alla madre Belen Rodriguez e alla sorellina Luna Marì.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!