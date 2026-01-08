Affari Tuoi, Stefano De Martino spaventa il concorrente. Il Dottore beffato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 7 gennaio di Affari Tuoi va in scena una nuova partita, fra sfide e colpi di scena. Con uno Stefano De Martino reduce dal successo della puntata speciale del 6 gennaio più in forma che mai.

Affari Tuoi, Donatella dal Piemonte beffa il Dottore

Protagonista della puntata del 7 gennaio di Affari Tuoi, Donatella dal Piemonte. La concorrente ha deciso di giocare insieme al compagno Valerio, raccontando a Stefano De Martino di essere una modella over di professione. Determinata e decisa a vincere, Donatella ha affrontato la partita con astuzia e forza di volontà, nonostante la fortuna non fosse dalla sua parte, almeno all’inizio.

Donatella ha iniziato a giocare aprendo il pacco della Valle d’Aosta, che conteneva il pacco nero da 30mila euro. Subito dopo è uscito anche il pacco da 10 euro del Molise. I tiri successivi si sono alternati tra esiti positivi e negativi. Prima il premio massimo da 300mila euro è sfumato, poi è arrivato il jackpot di Gennarino da 6mila euro. In seguito sono stati eliminati anche i premi da 100mila e 75mila euro. A questo punto il Dottore ha avanzato una prima offerta da 18mila euro, che Donatella ha però deciso di rifiutare.

La concorrente ha ritrovato fiducia quando nel pacco della Campania ha trovato 200 euro, ma la sorte non le ha dato tregua e sono usciti anche i 50mila e poco dopo i 200mila euro. Il Dottore ha richiamato, proponendo il cambio pacco. Donatella ha accettato lo scambio, lasciando il numero 6 per il 14 dell’Abruzzo. In seguito ha scoperto di essersi liberata di un pacco che conteneva solamente 1 euro.

La serata ha preso una piega più leggera quando nel pacco del Lazio è apparso il forchiaio di Herbert Ballerina, seguito dall’eliminazione dei 100 euro. Un momento divertentissimo in cui Stefano De Martino e il comico hanno dato vita ad una scena esilarante. Fra una battuta e l’altra infatti il conduttore ha fatto finta di voler colpire il concorrente del Lazio con il forchiaio, fra le risate del pubblico.

Nella fase finale, Donatella si è ritrovata con una maggioranza di pacchi blu rispetto a quelli rossi. Sono stati eliminati prima i 15mila e poi i 50 euro, mentre il premio da 6mila euro è stato sacrificato per proseguire la partita. Dopo l’uscita dei 500 euro, sono rimasti solamente due tiri prima del finale. Seguendo l’istinto, la concorrente ha aperto il pacco dell’Umbria che conteneva 0 euro.

All’ultimo sono rimasti in gioco i 20mila e i 30mila euro. Il Dottore ha offerto nuovamente il cambio, ma Donatella ha scelto di tenere il suo pacco, prendendo la decisione giusta. La concorrente ha chiuso la partita con una vincita complessiva di 26mila euro, frutto dei 20mila euro finali sommati ai 6mila conquistati con il jackpot di Gennarino.

Stefano De Martino conquista tutto con la puntata speciale di Affari Tuoi

La puntata speciale di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia trasmessa martedì 6 gennaio ha riconfermato il game show di Rai 1 come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’Epifania. Lo show condotto da Stefano De Martino ha dominato la prima serata con circa 5,8 milioni di spettatori e uno share vicino al 36%, attirando l’attenzione di un pubblico vasto e trasversale.

Nell’arco di tutta la serata, tra gioco, estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e momenti di spettacolo, il programma ha saputo mescolare suspense e intrattenimento, trasformando questa edizione in un vero e proprio evento televisivo festivo per milioni di telespettatori. La dimostrazione che De Martino, nonostante le difficoltà, è la persona giusta su cui puntare anche in questa stagione televisiva.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!