Stefano De Martino potrebbe lasciare il programma Step: le indiscrezioni

Dimenticate appellativi come il “ballerino di Amici” o l’ex di Belen. Stefano De Martino si è preso la scena televisiva a modo suo, scombinando le carte e dimostrando che può fare ben altro che stare sul palco. Il suo percorso verso la consacrazione a conduttore è culminato con Affari Tuoi, dove ha preso il timone con disinvoltura, portando il game show a sfondare il muro degli ascolti che neanche Amadeus era riuscito a toccare. Con questo successo, la Rai ha capito di avere in mano una risorsa non da poco. E ora? Nuove sfide? Qualcosa bolle in pentola.

Il trampolino di lancio: Stasera tutto è possibile

Prima di lanciarsi tra i pacchi di Affari Tuoi, Stefano De Martino aveva già fatto faville con Stasera tutto è Possibile su Rai 2. Chiaro, ereditare un programma di successo è un conto, ma renderlo ancora più irresistibile è tutta un’altra storia.

Il segreto stava nella chimica perfetta con il cast di comici, come Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che ha reso il programma un must-watch, anche per chi pensava che fosse l’ennesima proposta scialba della tv di oggi. E invece, Stefano De Martino ha saputo trasformare lo show in un fenomeno social e televisivo, arrivando a far schizzare l’audience fino a 2 milioni di spettatori.

Il destino di Step: niente Rai 1, ma tanta attesa

Quando si è iniziato a parlare di un possibile spostamento di Stasera tutto è Possibile da Rai 2 a Rai 1, qualcuno aveva già sognato in grande. Del resto, con il successo che De Martino sta accumulando su Rai 1, non sarebbe stata un’ipotesi così lontana dalla realtà. Ma TvBlog ha spento subito gli entusiasmi: niente traslochi, Step rimane dove sta, e tornerà a gennaio su Rai 2. Ma attenzione, perché potrebbero essere gli ultimi fuochi d’artificio di De Martino nel programma: le indiscrezioni parlano di un’ultima edizione con lui alla guida. E poi? Chissà.

Fan in rivolta su X: “Step senza De Martino? Neanche per scherzo!”

Ora che Affari Tuoi lo ha risucchiato nella sua galassia di prime serate e pacchi da svelare, c’è il rischio che De Martino decida di appendere al chiodo la conduzione di Stasera tutto è Possibile. E, manco a dirlo, il pubblico non l’ha presa bene. Sui social è scoppiata una protesta in piena regola, con tweet al vetriolo da parte di chi non concepisce uno Step senza Stefano al comando. Su X i fan sono in piena rivolta.

Stefano de Martino potrebbe condurre entrambi i programmi?

La magia della Tv non accade mai tutta in diretta, e Stefano De Martino lo sa bene. Tanto Stasera tutto è Possibile quanto Affari Tuoi sono rigorosamente registrati in anticipo, un trucco essenziale che gli permette di mantenere il suo ritmo impeccabile tra un palco e l’altro. Eppure, non fatevi ingannare: questo non significa che il lavoro sia meno intenso.

Coordinare due show richiede un’organizzazione perfetta, una concentrazione che va oltre la semplice apparizione in video. È un gioco di equilibri tra sessioni di registrazione, prove, e quel pizzico di carisma che deve restare costante, puntata dopo puntata. Se vediamo De Martino spostarsi con disinvoltura da un programma all’altro, non è solo grazie alla magia del montaggio: dietro c’è un effort preciso e ben calibrato.