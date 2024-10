Fonte: IPA Stefano De Martino

Il successo di Affari Tuoi è ormai una bella certezza. Lo sanno i vertici di Rai1, lo sa Stefano De Martino che si mostra sempre più compreso nel suo ruolo di conduttore e lo sanno pure i telespettatori di Don Matteo 14, che dal 17 ottobre stanno assistendo ai nuovi episodi della loro serie preferita. C’entra poco, direte voi, visto che Don Massimo (Raoul Bova) non va di certo alla ricerca di pacchi, eppure esiste un particolare che lega a filo doppio il riscontro della trasmissione in access prime time con la fiction di Lux Vide.

Quanto vale la vincita di Affari Tuoi prima di Don Matteo 14

Non ci sono cifre che quantifichino il valore della vincita da 200000 euro ad Affari Tuoi con quello che potrebbe significare per Don Matteo 14. La fiction, una delle più longeve della nostra televisione, è già stata rimandata una volta e conta su un cast praticamente rinnovato. Difficile l’addio di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che lasciano spazio a nuovi volti e nuove storie, mentre l’arrivo di Don Massimo non è ancora stato completamente digerito dal pubblico che ha ancora in mente Terence Hill.

La suspence della puntata del 17 ottobre, quella in cui ha debuttato la serie del parroco investigatore che dalla bici ha passato a una rombante motocicletta, è stata un ottimo traino per Don Matteo 14 che di certo non ne aveva estremo bisogno ma che potrebbe comunque aver giovato di una bella fetta di pubblico ancora sintonizzata sulla prima Rete per assistere agli ultimi e roventi minuti della puntata di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi si è infatti rivelato una bella certezza per l’ammiraglia, che ora lo utilizza come corazzata per proteggere i contenuti a cui tiene maggiormente.

La fiction di Rai1, invece, sta vivendo un momento di crisi passeggera. Nessuno dei grandi titoli andati in onda fino a questo momento ha bucato davvero, nemmeno Sempre al tuo fianco – attesissima – e benedetta dalla presenza di una bravissima Ambra Angiolini. Su Don Matteo, che ha sempre garantito numeri altissimi, non si possono quindi permettere di sbagliare. Da qui, l’esigenza di una puntata di Affari Tuoi che fosse forte abbastanza per garantire il giusto pubblico per la prima puntata della serie.

Il vero valore dei montepremi di Affari Tuoi

Come tutti sappiamo, le vincite in denaro dei quiz televisivi vengono consegnate in gettoni d’oro. È una regola molto vecchia, che imponeva ai programmi di non liquidare le vincite in denaro ma utilizzando un supporto diverso e sottoposto a una tassazione altissima che fa scendere – e di tanto – il valore indicato (in questo caso) all’interno del pacco.

Chi vince 200000, com’è accaduto il 17 ottobre, non porta a casa l’intera somma ma deve calcolare una decurtazione del 22% che viene trattenuta dall’emittente televisiva, quindi una tassa del 20% sulla cifra rimanente e il 5% per convertire i gettoni d’oro in moneta di spesa. La cifra vinta prima di Don Matteo vale comunque molto di più ma è ancora presto per valutarne il peso. Sarà il successo della fiction a stabilire quanto Affari Tuoi sia diventato fondamentale per il pubblico e per Rai1, che ha bisogno – oggi più che mai – di punti fermi.