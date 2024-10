Fonte: Ansa Raoul Bova

La 14ª stagione di Don Matteo prende finalmente il via, e i fan della celebre fiction di Rai1 possono prepararsi a vivere nuove emozioni e colpi di scena. A partire dal 17 ottobre, alle 21,30, andranno in onda i nuovi episodi in prima serata, con un cast rinnovato ma anche volti storici che accompagneranno il pubblico nelle intricate vicende del parroco investigatore. La serie, prodotta da Lux Vide e distribuita da Rai Fiction, continua a riscuotere grande successo grazie alla capacità di fondere sapientemente il giallo con la commedia, intrattenendo un pubblico sempre vasto e affezionato.

Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione è Raoul Bova, che torna nei panni di Don Massimo, il successore del celebre Don Matteo (interpretato nelle stagioni precedenti da Terence Hill). Il passaggio di testimone tra i due ha segnato un cambiamento importante per la serie, che ora si arricchisce di nuove dinamiche e misteri. Don Massimo, con il suo carattere forte e determinato, si ritroverà nuovamente coinvolto nella risoluzione di casi complessi, sempre affiancato dall’inseparabile Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, che continua a regalare momenti di ironia e leggerezza.

Le anticipazioni di Don Matteo 14

La storia riprende da dove si era interrotta l’ultima stagione, con i matrimoni di due coppie molto amate dal pubblico: quello tra Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico) e quello tra il Maresciallo Cecchini ed Elisa (Pamela Villoresi). Tuttavia, non tutto andrà secondo i piani. Proprio nel corso della prima puntata, il matrimonio di Anna e Marco viene messo in discussione da un evento inaspettato: poco prima della cerimonia, Anna trova una donna gravemente ferita, Giulia Mezzanotte, interpretata da Federica Sabatini, sorellastra di Don Massimo. I due volti storici della fiction lasceranno poi la serie: si tratta del primo addio importante di questa stagione. I rapporti tra i due fratelli sono sempre stati difficili a causa di vecchi rancori familiari, ma questo drammatico incontro porterà Don Massimo a confrontarsi con il suo passato e a tentare di risolvere le tensioni con l’aiuto di Natalina (Nathalie Guetta), la fedele perpetua della parrocchia.

Il personaggio di Giulia Mezzanotte è una delle novità di questa stagione, ma non è l’unica. Il cast si arricchisce anche della presenza di Eugenio Mastrandrea nel ruolo del nuovo Capitano Diego Martini, che creerà nuove dinamiche all’interno della caserma, e di Gaia Messerklinger, che interpreterà il nuovo Pubblico Ministero Vittoria Guidi. Entrambi i personaggi daranno filo da torcere al Maresciallo Cecchini, creando situazioni che mescolano tensione e comicità.

Il cast

Il cast di Don Matteo 14 include molti volti noti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni. Oltre a Raoul Bova e Nino Frassica, ritroveremo Nathalie Guetta nei panni di Natalina, Francesco Scali nel ruolo di Pippo e Pamela Villoresi come Elisa. Tra gli altri personaggi ricorrenti ci saranno anche Roberta Volponi (Martina Tommasi), Simone Montedoro (Giulio Tommasi), Federico Galante (Egidio Spaccapietra) e Giancarlo Magalli nel ruolo del Vescovo.

Quante puntate vanno in onda

Gli episodi di questa nuova stagione sono dieci in totale, ognuno in onda una volta alla settimana, sempre di giovedì sera, fino al 19 dicembre. Le puntate sono state girate principalmente a Spoleto, una delle location simbolo della serie sin dalla quinta stagione. La pittoresca cittadina umbra, con le sue stradine medievali e i suoi panorami suggestivi, offre l’ambientazione perfetta per le avventure di Don Massimo e degli altri personaggi. Le riprese degli interni, invece, si sono svolte presso gli studi Lux Vide a Formello, a nord di Roma, dove sono stati ricreati molti dei luoghi chiave della serie.

Per chi non riuscisse a seguire gli episodi in diretta su Rai 1, sarà possibile vederli in streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, che consente di rivedere ogni puntata in qualsiasi momento. Inoltre, le repliche saranno trasmesse su Rai Premium, garantendo così a tutti gli spettatori l’opportunità di non perdersi neanche un momento di questa nuova avventura.

Con la quattordicesima stagione, Don Matteo si conferma ancora una volta una delle fiction più amate dal pubblico italiano, grazie alla sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo intatta l’anima della serie, fatta di giallo, sentimenti e momenti di puro intrattenimento.