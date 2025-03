Stasera tutto è possibile, pagelle quinta puntata: Stefano perfetto (9) Massimo Lopez re della serata (10)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il 4 febbraio 2025 Stasera tutto è possibile ha regalato un’altra puntata memorabile, tra risate contagiose e momenti esilaranti che hanno conquistato il pubblico. La serata, dedicata al Carnevale, ha visto protagonisti ospiti di grande spessore comico e intrattenitori nati, tra cui Carmen Di Pietro, Massimo Lopez e il padrone di casa Stefano De Martino, sempre più a suo agio nel ruolo di conduttore.

Tra giochi cult come il La stanza inclinata e il Golden Step, i concorrenti si sono sfidati in prove di abilità e comicità, regalando al pubblico un mix di improvvisazione e performance studiate, con qualche imprevisto che ha reso il tutto ancora più divertente.

Massimo Lopez, il re della serata. Voto: 10

Se c’è un protagonista indiscusso della serata, quello è Massimo Lopez. L’imitazione di Cristiano Malgioglio è stata una delle più riuscite di sempre, con quella sua capacità unica di catturare non solo la voce, ma anche le espressioni e le movenze.

Ma la vera perla è arrivata con la prova del Golden Step: interpretare diversi dialetti italiani, passando con disinvoltura dall’emiliano al pugliese fino al napoletano, è stato un autentico spettacolo. La sua ironia sottile e la presenza scenica impeccabile dimostrano quanto sia mancato alla TV italiana.

Carmen Di Pietro: travolgente, tra risate e un fisico invidiabile. Voto: 8,5

Energia inesauribile, autoironia e voglia di mettersi in gioco: Carmen Di Pietro ha dimostrato ancora una volta di essere una delle concorrenti più amate. Nel Palco inclinato ha strappato applausi e risate con la sua espressione impassibile mentre cercava di mantenere l’equilibrio. Non solo: con il suo solito modo spontaneo di raccontarsi, ha conquistato tutti, dimostrando che la leggerezza può essere un’arte. A quasi 60 anni sfoggia una forma fisica incredibile, con un look total black che ha esaltato la sua silhouette.

Beppe Iodice, la comicità napoletana che non stanca mai. Voto: 8

La sua napoletanità incontenibile è stata la chiave del successo della puntata. Tra battute improvvisate e momenti di puro caos controllato, ha saputo intrattenere con quella comicità tipicamente partenopea che rende tutto più frizzante. La complicità con Stefano De Martino si è rivelata ancora una volta vincente.

Francesco Paolantoni, l’eterno eliminato. Voto: 7,5

Ormai spalla inseparabile di Stefano De Martino, Paolantoni è il personaggio che si auto-elimina più spesso nella storia del programma. Anche questa volta non ha deluso: tra i giochi e il teatrino con il “controllore” che lo eliminava per ogni piccola imprecisione, ha saputo tenere alto il ritmo della puntata. Un evergreen che non stanca mai.

Biagio Izzo, l’arte di far ridere con il minimo sforzo. Voto: 7

Sempre esilarante, ma questa volta il vero momento clou è stato durante il Speed Quiz, quando Stefano De Martino ha chiesto a Biagio di fischiare e lui ha confessato di non saperlo fare. Un momento di comicità involontaria che ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio.

Lorella Boccia, un momento bollente con Stefano. Voto: 6,5

Doveva essere la rivelazione comica della puntata, ma è risultata un po’ sottotono. La sua presentazione “al contrario” non ha suscitato l’effetto sperato, ma ha saputo riscattarsi nel gioco dei detti mimati, dove ha sorpreso con la sua rapidità di esecuzione.

Il momento più esilarante, però, è arrivato durante il gioco Patafouf, in cui i concorrenti, bendati, devono ballare senza vedere nulla e, allo stop della musica, trovare un pouf su cui sedersi. Lorella, nell’intento di cercare l’oggetto, si è ritrovata addosso a Stefano De Martino, centrando in pieno una zona decisamente… delicata.

Un imprevisto che ha fatto ridere Stefano a crepapelle e ha scatenato il pubblico, mentre la reazione di Lorella, perfettamente consapevole di quello che era appena successo, è stata impagabile. Dopo il siparietto, la ballerina si è ripresa alla grande, dimostrando ancora una volta la sua autoironia.

Stefano De Martino, il capitano perfetto. Voto: 9

Un padrone di casa impeccabile, che sa come orchestrare il caos e renderlo divertente. La conduzione di Stasera tutto è possibile è ormai cucita su di lui: gestisce i tempi con la leggerezza giusta e si vede che si diverte davvero. Non è solo un conduttore, ma il primo a mettersi in gioco, regalando momenti di spontaneità e risate genuine.

Una puntata ricca di momenti cult che ha confermato il successo di uno dei programmi più amati della TV italiana. E come sempre, il motto è solo uno: divertirsi senza prendersi troppo sul serio.