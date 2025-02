Stefano de Martino, nuovo programma in estate: le indiscrezioni

Nonostante sia febbraio, ai piani alti già si pensa a giugno. L’estate si preannuncia bollente su Rai1, con un colpo di scena pronto a movimentare l’access time. Forte di un successo che non accenna a esaurirsi, la rete ha deciso di mettere sul banco di prova un nuovo game show in arrivo a giugno. A lanciare la notizia in esclusiva è stato il giornale online TvBlog.

Stefano De Martino è il nome su cui puntare, il volto giusto per trasformare l’ennesima scommessa in un trionfo. L’enfant prodige del piccolo schermo, che ha trasformato Affari tuoi in un fenomeno di ascolti, continua la sua scalata senza esitazioni.

Il re degli ascolti tv

La stagione televisiva 2024/2025 ha il suo imperatore, e il trono è tutto suo. Stefano De Martino non ha semplicemente preso il testimone da Amadeus, lo ha trasformato in oro colato. Affari Tuoi è diventato un appuntamento sacro, una macchina da guerra che viaggia spedita sopra il 30% di share, con più di 6 milioni di spettatori, e punte che flirtano con i 7 milioni.

Stasera Tutto è Possibile, intanto, continua a fare il suo gioco. Ripartito il 28 gennaio su Rai2, ha riacceso i motori con 2.263.000 spettatori e un 14,2% di share, confermandosi una certezza. La scorsa stagione aveva toccato il picco del 14,33% con più di 2 milioni di telespettatori.

Una nuova scommessa

Per anni, Affari Tuoi ha avuto un compagno di viaggio, un titolo altrettanto forte a condividere la scena. Con l’uscita di scena di Soliti ignoti, la prima rete deve ora riempire quello spazio lasciato vuoto. Nessun contentino, nessun tappabuchi, serve un format capace di reggere il confronto con il colosso dei pacchi.

L’access prime time resta il campo di battaglia. Rai1 ha già dimostrato che l’alternanza di programmi può funzionare e ora è pronta a rimescolare le carte. Affari Tuoi continua a dominare senza segni di cedimento, ma la rete vuole comunque inserire un’opzione alternativa, un pezzo da novanta capace di integrarsi senza creare squilibri.

La scelta del programma ancora un mistero

Il nuovo game show prenderà forma dopo il Festival di Sanremo, con la produzione targata Endemol/Banijay, ormai padrona incontrastata della fascia serale di Rai1. La rete ha deciso di riaccendere i motori della sperimentazione nei mesi estivi, archiviando per un attimo la routine rassicurante di Techetechetè prima del ritorno in pompa magna di Affari tuoi a settembre.

Secondo TvBlog, il nuovo format avrà una durata di circa un mese e debutterà a giugno. Luglio e agosto vedranno nuovamente protagonista Techetechetè, che a settembre lascerà il campo al colosso dei pacchi, pronto a riconquistare l’access prime time con la sua nuova stagione.

Stefano De Martino al centro della scena

L’Ariston rimane ancora sullo sfondo, almeno fino alla fine del regno di Carlo Conti, ma l’onda lunga del Festival comincia già a lambire De Martino. In una recente intervista, ha dichiarato che durante la settimana del Festival sarà “impegnato a Torre (del Greco) per guardare Sanremo”.

L’attesa è solo una formalità, perché il suo nome è ormai scolpito nella rotta che porta al palco più ambito della televisione italiana. Si vocifera che potrebbe condurre il Festival nel 2027.