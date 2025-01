Fonte: IPA Stefano De Martino

Un successo inarrestabile, quello di Affari tuoi, che da settembre 2024 è condotto da Stefano De Martino. L’ex ballerino, ormai volto di punta di Rai1, ha raggiunto picchi di share altissimi, superando i record di Amadeus che aveva dato nuova linfa al programma. Nel corso degli anni, il programma ha visto avvicendarsi diversi conduttori tra cui alcuni dei nomi più importanti della nostra televisione come Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti e gli ultimi anni con Amedeo Sebastiani, che aveva ripreso in mano la trasmissione dopo sei anni di stop. Nel corso della sua lunga vita sul piccolo schermo, lo show ha cambiato casa più volte, spostandosi in cinque location diverse fino ad arrivare a quella che conosciamo oggi.

Dove si trovano gli studi di Affari tuoi

Gli studi che hanno accolto le puntate di Affari tuoi, in totale, sono stati cinque. Il primo, quello che ospitava la prima edizione condotta da Paolo Bonolis, è stato il Teatro 4 degli Studios a Roma, inizialmente conosciuti come Stabilimenti de Paolis. Da 2005, il programma di Rai1 si sposta allo Studio 5 del CPTV Nomentano Dear ancora a Roma, oggi dedicato a Fabrizio Frizzi. Lo studio, di proprietà della Rai dal 2009, era dedicato a De Sica, Amato e Rizzoli, dei quali comparivano le iniziali dei cognomi.

Dal 2006, anno in cui viene condotto da Pupo, il programma arriva al Teatro 7 degli Studios capitolini e qui rimane fino alla fine dell’ottava stagione, conclusasi a maggio 2011 con la conduzione di Max Giusti. Dalla nona stagione, in onda da febbraio 2012, il programma viene registrato al Teatro delle Vittorie a Roma, teatro di posa con una lunga storia alle spalle e diviso negli anni – già dal 1961 – proprio per accogliere le trasmissioni Rai. Da qui sono stati trasmessi Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico e Scommettiamo che…? con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Gli studi si trovano in Vial Col di Lana 20 proprio nel quartiere Della Vittoria.

Da dove viene trasmessa l’edizione con Stefano De Martino

Il programma torna di casa al Teatro delle Vittorie dal 2012, se facciamo un’eccezione per una pausa di qualche mese nel 2023 – annata di Amadeus – quando la trasmissione viene spostata a Milano, allo studio 2000 del Centro di Produzione Televisiva Rai di via Mecenate. Oggi lo show va in onda da Roma, da dove viene anche trasmesso La fisica dell’amore su Rai2, oltre alle ultime stagioni de I Soliti Ignoti e Una Pezza di Lundini.

Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari tuoi, ha inoltre dichiarato di fare la spola tra Roma e Milano per stare con suo figlio Santiago, avuto dalla ex moglie Belen Rodriguez, e che abita con la madre nel capoluogo meneghino. Un sacrificio che fa con piacere, soprattutto per amore del suo giovane ragazzo e per l’impegno che mette in tutto quello che fa. L’eredità del programma non era di certo leggera da raccogliere ma lui ci ha messo davvero tutto l’impegno possibile. Ogni giorno, lo show di Rai1 va in onda dalle 20,40 per terminare alle 21,30 circa, per il lancio della proposta prime time della Prima Rete.