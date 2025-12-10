Stefano De Martino gioca la carta della prima serata: le voci su Affari Tuoi

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino potrebbe conquistare la prima serata con Affari Tuoi. Sono i game show a catalizzare l’attenzione del pubblico: milioni di spettatori si sintonizzano ogni giorno dopo il telegiornale. E se La Ruota della Fortuna domina incontrastata in cima agli ascolti sin dai mesi estivi, lo stesso non si può dire di Affari Tuoi, che ha avuto una stagione di enorme successo lo scorso anno. Eppure, rimane uno show di punta per milioni di persone. E nel 2026 può arrivare in prima serata, con qualche appuntamento speciale.

Stefano De Martino in prima serata con Affari Tuoi

A parlare della possibilità di vedere Affari Tuoi in prima serata con qualche appuntamento speciale è stato Giuseppe Candela per Dagospia. Ormai è chiaro: Rai e Mediaset stanno puntando molto sui game show, e sulle puntate speciali che permettono di “riempire” i buchi presenti nel palinsesto, raggiungendo comunque ottimi ascolti.

Così, stando a quanto riportato da Candela, rivedremo ancora una volta La Ruota della Fortuna in Prime Time, ma non solo. “Rai1 starebbe lavorando a una o due puntate di Affari Tuoi, oltre allo speciale del 6 gennaio, da collocare al venerdì sera in primavera”. Oltre a questi programmi, potrebbero arrivare due puntate speciali de L’Eredità dedicate proprio al Festival di Sanremo. Stefano De Martino, quindi, con Affari Tuoi, prova a giocarsi la carta della prima serata, proprio come è successo con Gerry Scotti: oltre all’appuntamento tradizionale dell’Epifania con Lotteria Italia, torna in onda successivamente. Anche perché deve – forse – prepararsi per un impegno ancor più richiedente: il Festival di Sanremo nel 2027.

Il futuro in tv di Stefano De Martino

Stefano De Martino è ormai un conduttore di punta: su di lui ha scommesso la Rai dopo l’addio di Amadeus. La scommessa si è rivelata vincente: lo scorso anno Affari Tuoi contro Striscia era praticamente imbattibile, quest’anno con La Ruota gli ascolti sono più “bassi”, ma ben lontani da qualsiasi flop. Ed ecco perché una o due puntate speciali del game show servirebbero sotto vari aspetti, anche per dare la possibilità al conduttore di confrontarsi ancor di più con la prima serata di Rai1.

Sembra inoltre che Stasera tutto è possibile verrà trasmesso su Rai2, anziché su Rai1, ipotesi inizialmente ventilata su Chi. Alla presentazione dei palinsesti Rai, infatti, era stata annunciata la presenza nei palinsesti del programma: “Stasera tutto è possibile ritorna nel 2026 e lo condurrà Stefano De Martino, accompagnato dalla solita compagnia di giro, con molta felicità”.

De Martino si è interrogato in merito alla possibilità di non ritornare: “Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l’affetto delle persone e l’amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme”. Dunque, tornerà con un’ultima edizione di Step, prima di concentrarsi su Sanremo 2027? Ipotesi non irrealistica, anzi: tutto dipende da Carlo Conti, così come da Amadeus. Negli ultimi giorni, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile ritorno in Rai.

