IPA Emma Marrone

Mancano ancora più di due mesi a Sanremo 2026, edizione condotta da Carlo Conti (che è anche direttore artistico), ma c’è già un “leggerissimo” fermento per il 2027. Potrebbe essere ancora l’anno di Conti (che però non sarebbe del tutto convinto), del ritorno di Amadeus sul palco o – forse – il momento di Stefano De Martino. Proprio a lui Emma Marrone, nel corso di un’intervista, ha dato un consiglio: accettare la conduzione sotto la direzione artistica di due grandi artiste della musica.

Emma Marrone, il consiglio a Stefano De Martino su Sanremo

Emma Marrone sta vivendo un periodo d’oro, tra la nuova canzone Brutta Storia, il nuovo album, gli eventi previsti per il 2026, tra cui concerti a Milano e Roma. Il nuovo album di inediti esce nel 2026, il primo disco dopo tre anni. Al momento sogna una collaborazione con Blanco, tra gli artisti che stima e che le piace di più. Quella della Marrone è una carriera alle stelle: oggi è in forma, si sente una ragazzina. Ma nel suo immediato futuro non c’è Sanremo, nemmeno come co-conduttrice: “No, troppo faticoso”, ha confidato a Il Messaggero.

In merito all’edizione del 2026, ha commentato quella che è stata definita dalla stampa come la “grande fuga dei big“. Per Emma, è tutta una questione di cicli. “E comunque non sarei pessimista sul cast. Ci sono artisti che magari non sono ancora noti, come Nayt e Sayf, ma che hanno un seguito enorme”. Per l’edizione del 2027, tra i nomi di punta per la conduzione potrebbe esserci quello di Stefano De Martino, l’ex fidanzato di Emma. A cui ha dato un consiglio: “Gli consiglierei di farlo con la direzione artistica di Giorgia e Mannoia. Non sottovaluterei le candidature di due artiste che sanno di cosa si parla quando si parla di musica”.

Fiorella Mannoia si è candidata come direttrice artistica di Sanremo

Il futuro per Sanremo 2027 è ancora tutto da scrivere, e sempre a Il Messaggero Fiorella Mannoia non aveva escluso del tutto la decisione di prendere le redini della direzione artistica della kermesse un domani. “Mi piacerebbe farlo come direttrice artistica. E ringrazio Carlo per aver pensato a me: è un attestato di stima. Sarebbe una bellissima responsabilità”. Al momento non è ancora arrivato un invito per l’edizione del 2026, ma parteciperebbe volentieri, anche per portare un’anticipazione del tour sull’Ariston.

Anche lei ha commentato l’assenza di numerosi Big a Sanremo: non solo questione di cicli, ma anche di avere il brano giusto, per scongiurare eventuali debacle, come finire in fondo alla classifica. “Forse i colleghi non avevano le canzoni adatte. Se la canzone non c’è, è meglio evitare: rischi di finire in coda alla classifica o, peggio ancora, di passare inosservato. Se quest’anno Carlo mi avesse invitata, anche io gli avrei detto di no, non avendo la canzone adatta”. Si sogna anche un Sanremo con Fiorello e Giorgia: i due si sono scherzosamente candidati durante una diretta de La Pennicanza. Mai dire mai: potrebbe accadere di tutto, come il ritorno (tanto desiderato dai fan) di Amadeus alla conduzione della kermesse.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!