Carlo Conti prolunga Sanremo, nonostante la “grande fuga dei Big”

IPA Carlo Conti

Carlo Conti prolunga il Festival di Sanremo con Sanremo +: per l’offerta televisiva della stagione Inverno Primavera 2026, la Rai ha puntato molto su Carlo Conti, che prende le redini di Dalla Strada al Palco, oltre a Sanremo +, una novità che viene mandata in onda dopo la kermesse. “Per celebrare la musica con i protagonisti attuali e passati”, ha riportato l’Adnkronos.

Carlo Conti prolunga il Festival con Sanremo +

In occasione della presentazione nel Cda Rai il 27 novembre, sono state apprese tante novità. Prima di Sanremo, ci sono i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, ed è il motivo per cui Sanremo va in onda alla fine di febbraio, e non come da tradizione agli inizi. Oltre all’appuntamento con la kermesse, in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, torna il Festival della Canzone Italiana in versione “+”, con i protagonisti attuali e del passato, per la conduzione di Carlo Conti.

Negli ultimi giorni, tuttavia, fervono i preparativi per il tradizionale annuncio di Carlo Conti al Tg1, il momento in cui viene svelata la lista dei Big. La scelta è ricaduta su domenica 30 novembre, anziché il 23, in segno di rispetto dopo la scomparsa di Ornella Vanoni. C’è però un “ma”: si è parlato di una grande fuga da Sanremo. Stando a quanto riportato dal Messaggero, in molti avrebbero detto di “no” a Carlo Conti.

Le voci che circolano in azienda darebbero per poco “pop” questa edizione. “Conti ha incassato i ‘no’ secchi di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli e pure di Ernia”. Avrebbe declinato anche Alfa, per timore di una sovraesposizione come è accaduto con Angelina Mango e Sangiovanni. Persino i Pooh si sono sfilati dalla gara. Conti avrà provato in questi ultimi giorni a convincere gli “indecisi”? Del resto sa molto bene di cosa ha bisogno il Festival: la linfa è in parte anche la polemica.

Le ipotesi sui Big e gli omaggi attesi

“Voci e polemiche servono a creare il Festival, ce l’ha insegnato Pippo Baudo”. Ovviamente è Sanremo, e tutto può succedere: le carte possono cambiare in un solo minuto, con una telefonata, con un segno di assenso. C’è già chi parla di un Festival improntato sui grandi che ci hanno lasciato quest’anno: ci si aspetta un omaggio a Pippo Baudo, il padre di Sanremo, così come a Ornella Vanoni, a Peppe Vessicchio, simboli di un Festival che non tornerà più.

Il numero dei Big dovrebbe essere destinato a salire a 30, e per l’ufficialità non ci rimane che attendere domenica 30 novembre, al Tg1 delle 13.30. La lista viene data ormai per definitiva dall’Ansa: sono arrivate più di 250 candidature al conduttore e direttore artistico di Sanremo. Chi potremmo vedere sul palco? Patty Pravo, Arisa, Emma, California, pronta a debuttare da solista senza l’altra metà dei Coma Cose. Si parla di possibili graditi ritorni, come Anna Tatangelo, Serena Brancale, Malika Ayane, Elodie in coppia con Rkomi. Tra i possibili ritorni anche quello di Ermal Meta, e c’è attesa per Tommaso Paradiso. Non rimane che attendere questi ultimi giorni: possiamo dire che i dadi sono tratti.