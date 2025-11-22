Carlo Conti ha confermato il numero dei Big in gara e, per rispetto di Ornella Vanoni, ha rinviato l'annuncio

Il Festival di Sanremo non è di certo dietro l’angolo ma, di fatto, siamo in quella fase in cui ci si attende tutta una serie di annunci e rivelazioni. Non possiamo parlare di ospiti, non ancora, ma di Big sì. Carlo Conti ha infatti annunciato ufficialmente quella che sarà la data in cui svelerà la lista completa dei cantanti in gara. Un leggero ritardo sul calendario previsto in precedenza ma il motivo è incontestabile.

I Big di Sanremo 2026

La Milano Musica Week 2025 è ricca di appuntamenti, tra i quali anche il Vanity Fair Stories. Si è parlato in questa circostanza di Sanremo 2026 con il direttore artistico Carlo Conti. Questi ha voluto ricordare Ornella Vanoni, scomparsa all’età di 91 anni sabato 21 novembre. Una perdita enorme, che verrà di certo omaggiata come merita sul palco dell’Ariston.

Purtroppo l’edizione 2026 sarà quella dei ricordi, pensando ad esempio alle Gemelle Kessler e chi all’Ariston ha dato l’anima, come Pippo Baudo e Peppe Vessicchio (c’è chi chiede gli venga intitolato l’Ariston, ndr). In segno di rispetto nei confronti della Vanoni, Carlo Conti ha scelto di rinviare l’annuncio dei Big di Sanremo 2026. Ha infatti spiegato come fosse prevista la sua partecipazione all’edizione del TG1 di domenica 23 novembre. Non è però il momento di voltare pagina ma quello del ricordo. Si potrà parlare dell’Ariston e di chi lo calcherà a partire da domenica 30 novembre 2025.

“Avrei dovuto annunciare i nomi al TG1 delle 13:30 ma, proprio per questo lutto che ha colpito il mondo della musica, ho preferito rimandare a domenica prossima, il 30 novembre”. In realtà il dubbio tra le due date c’era già, come spiegato durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, ma la dipartita di Ornella Vanoni ha decretato la scelta finale.

Sanremo 2026, anticipazioni

Chi salirà sul palco dell’Ariston nell’edizione 2026 del Festival di Sanremo? Il direttore di Vanity Fair gli ha chiesto di Patty Pravo ma Carlo Conti ha evitato di approfondire, limitandosi a un “magari”. Una risposta cortese e monca, che però non lascia pensare a una reale presenza dell’artista in lista.

Sappiamo invece a chi sarà dedicata l’apertura. Lo scorso anno è stato scelto Ezio Bosso mentre nel 2026 sarà la volta di Pippo Baudo: “Sarà il primo Festival senza di lui e credo sia doveroso dedicarglielo interamente. Sanremo, così come lo conosciamo e lo facciamo, lo ha inventato lui”.

Tornando a parlare di cantanti, ha spiegato come siano stati presentati ben 230 brani. Ci sarà di certo chi ci resterà male, spiega, considerando come in 200 sono stati esclusi. Parole che confermano un aumento dei Big, da 26 a 30.

Stando alle anticipazioni, si parla molto di California, ormai ex dei Coma_Cose (in tutti i sensi). Si parla molto di Patty Pravo per la quota veterani ma la risposta di Conti non convince. Si parla in questo periodo di quote soprattutto al femminile:

Levante;

Arisa;

Malika Ayane;

Serena Brancale;

Emma Nolde;

La Niña;

Emma;

Madame;

Anna Tatangelo;

Amara;

Elodie.

