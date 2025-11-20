Alfa rinuncia a Sanremo 2026: “Non esiste arte senza pause”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Alfa annuncia che non sarà a Sanremo 2026

Alfa mette in pausa Sanremo. Dopo settimane di rumors che lo volevano tra i Big del Festival 2026, il cantautore genovese ha scelto di fare chiarezza sulla sua partecipazione direttamente dal palco della Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano. Davanti al suo pubblico ha spiegato perché, almeno per ora, l’Ariston dovrà aspettare.

Alfa annuncia che non sarà al Festival di Sanremo 2026

Dopo un Festival di Sanremo che lo ha visto salire sul palco dell’Ariston con Vai!, un duetto con il grande Roberto Vecchioni, e una collaborazione con Manu Chao che quest’estate ci ha fatto ballare senza sosta, era ormai convinzione comune che, quest’anno, Alfa sarebbe tornato come protagonista alla kermesse più amata d’Italia.



Una notizia alimentata anche da diversi rumors, che però il cantante ha scelto di smentire a Conegliano, durante una data del suo tour: “Ci tengo a prendermi un momento questa sera per dirvi una cosa molto importante. Ho visto molte testate e giornali fare il mio nome per il Festival di Sanremo, ma ci tengo a dirvi la verità: non ho presentato nessuna canzone”.

La scelta, spiega, nasce dalla necessità di fermarsi dopo due anni vissuti praticamente senza pause: “Sono in tour in giro per l’Europa, continuamente, da due anni. Sono stati due anni incredibili, pieni di musica e di vita, ma la verità è che da quel Festival di Sanremo di qualche anno fa non mi sono più fermato”.



Un periodo intenso che lo ha portato a una conclusione netta: “Per quanto io ringrazi ogni giorno di poter vivere di musica, sono anche convinto di una cosa: non esiste arte senza pause”.

Una pausa che va anche contro quella che lui stesso definisce la paura di sparire: una pressione invisibile ma costante nel mondo dello spettacolo. “Non voglio assecondare quella paura che ci spinge a voler esserci sempre, a tutti i costi”.

E sul Festival Alfa è chiarissimo: “Io ho un grandissimo rispetto per il Festival di Sanremo e credo che per un palco del genere serva una canzone che si ama e che si difenderebbe per sempre. E in questo momento, io, una canzone così non ce l’ho”.

Alfa: una pausa dopo due anni intensi

Niente Ariston, quindi, almeno per quest’anno. Nei prossimi mesi Alfa vuole dedicarsi a ciò che negli ultimi due anni è rimasto indietro. “Finito il tour, mi prenderò del tempo. Farò un viaggio, andrò da qualche parte, tornerò a vivere” ha confidato.



E tra i suoi obiettivi c’è anche qualcosa di molto concreto e quotidiano: “Sono molto indietro su alcune cose: per esempio, non ho la patente. A fine novembre mi pongo questo obiettivo: prendere la patente, fare un viaggio, stare con i miei genitori e vivermi quella vita che è sempre la stessa che poi metto dentro le canzoni”.

La sua riflessione si chiude con uno sguardo critico sulla musica di oggi e sulla sua evoluzione: “In un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale può scriverti le canzoni, credo che la cosa più artistica che si possa fare sia dire: ‘Non ci sono’. Non ho bisogno di esserci in questo momento”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!