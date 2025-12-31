Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De Martino

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino e Gennarino

La sera del 31 dicembre porta con sé, come ogni anno, un cambio di palinsesto accogliente che ci accompagna verso il 2026. Tra i programmi che si fermano per lasciare spazio alla lunga notte di Capodanno c’è anche Affari Tuoi, il game show di Rai1 che negli ultimi mesi ha ritrovato la giusta centralità grazie alla conduzione costruita ad hoc sullo stile Stefano De Martino. Una pausa breve, annunciata e del tutto fisiologica, che lascia spazio al grande concerto dell’ultimo dell’anno.

Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre

Il motivo dello stop è legato a una tradizione ormai consolidata della Rete ammiraglia: la sera di San Silvestro Rai1 trasmette L’anno che verrà, lo speciale di fine anno che accompagna il pubblico verso la mezzanotte con musica, ospiti e momenti di spettacolo pensati per l’ultimo dell’anno. Quest’anno alla guida dell’evento c’è Marco Liorni, volto solido e del servizio pubblico, chiamato a condurre una delle serate televisive più seguite e simboliche dell’anno ereditata da Amadeus.

La scelta di sospendere Affari Tuoi per una sera non è quindi una penalizzazione, ma una naturale riorganizzazione del palinsesto. Il game show, che va in onda nella fascia dell’access prime time, lascia spazio a un appuntamento speciale che richiede tempi più ampi e una struttura diversa. Un sacrificio momentaneo, insomma, che non intacca il percorso positivo del programma.

Quando torna in onda Stefano De Martino

Anzi, l’assenza del 31 dicembre rende ancora più atteso il ritorno. Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda il 1° gennaio, inaugurando il nuovo anno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Una data simbolo, che segna una ripartenza e rafforza il legame tra il conduttore e un pubblico che ha imparato ad apprezzarne lo stile, malgrado gli ascolti stiano premiando da tempo la concorrenza.

In questi mesi De Martino ha saputo dare al programma una nuova dimensione, rispettando il format storico ma inserendo Herbert Ballerina, la sua spalla, insieme alla mascotte Gennarino che era già intervenuto nella prima edizione guidata da lui. Un approccio che ha convinto anche una platea sempre più ampia e che ha trovato in Affari Tuoi un appuntamento fisso.

Il ritorno del 1° gennaio è dunque un modo per riabbracciare una quotidianità televisiva familiare, dopo gli eccessi e le luci della notte di Capodanno. Affari Tuoi riprende il suo posto con la stessa formula di sempre, fatta di attesa, scelte difficili e colpi di scena, accompagnando il pubblico nei primi giorni del nuovo anno.

Per chi temeva una pausa più lunga, dunque, la risposta è rassicurante: si tratta solo di una sera. Il 31 dicembre sarà dedicato ai festeggiamenti con L’anno che verrà, mentre dal 1° gennaio Stefano De Martino tornerà puntuale al suo posto, pronto a rimettere in gioco pacchi, sogni e speranze. Una continuità che, anche in televisione, è spesso la chiave del successo. Un po’ come i brani che vengono proposti ogni giorno, che sembrano quasi richiamare il rituale di Striscia la Notizia, programma pioniere dei tormentoni televisivi. L’appuntamento è quindi imperdibile: ci si rivede nel 2026.

