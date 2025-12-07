Affari Tuoi, stop a Stefano De Martino: perché non va in onda domenica 7 dicembre

Pausa anche per Stefano De Martino e "Affari tuoi" domenica 7 dicembre: perché è stato rivoluzionato il palinsesto di Rai1

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Il palinsesto di Rai1 subirà tante variazioni domenica 7 dicembre e anche Affari tuoi andrà in pausa per una sera. Stefano De Martino dovrà rinunciare ad andare in onda con il consueto appuntamento dell’access prime time. Il perché è presto spiegato: il tardo pomeriggio e parte della prima serata di Rai1 sarà interamente dedicato alla diretta di un evento molto atteso, la Prima della Scala, l’evento che inaugura l’inizio della stagione lirica del famoso teatro milanese.

Affari tuoi, perché non va in onda domenica 7 dicembre

I fan di Stefano De Martino dovranno rinunciare per una sera ad Affari tuoi: il gioco dei pacchi infatti non andrà in onda domenica 7 dicembre, per lasciare spazio alla diretta la Prima alla Scala, l’evento che inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala, come da tradizione programmato nel giorno di Sant’Ambrogio.

Il palinsesto di Rai1 subirà diverse modifiche dal tardo pomeriggio in poi: la puntata di Domenica In subirà un cambiamento di orario, prolungandosi per coprire l’evento, L’Eredità di Marco Liorni salta la messa in onda, proprio come Da noi… a ruota libera, che si ferma per la terza settimana consecutiva.

Anche il game show dell’access prime time di Rai1 subirà lo stesso destino, per dare spazio a Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič, la cui diretta avrà inizio alle 17.45 e terminerà alle 22.00, occupando dunque la fascia oraria preserale, quella dell’access prime time e parte della prima serata.

Stefano De Martino e Marco Liorni torneranno in onda domani 8 dicembre con la consueta programmazione Rai.

L’opera, scelta per un omaggio al compositore nel cinquantenario della morte e controversa fin dalla sua prima messa in scena, narra l’intensa e violenta storia di Katerina Izmajlova. La donna, spinta dalla travolgente passione per l’amante, commette i delitti del marito e del suocero, un cammino di audacia criminale che si conclude con la sua condanna e il tragico esilio in Siberia.

L’opera sarà disponibile non solo su Rai1, ma anche in diretta su Rai Radio3, Rai 1 HD (canale 501), Rai4K (al canale 210 di Tivùsat), e in streaming su RaiPlay, dove sarà poi visibile per i quindici giorni successivi alla Prima.

Strada spianata per Gerry Scotti

Mentre il palinsesto domenicale di Rai1 subirà diverse variazioni, quello Mediaset vedrà l’inizio – anzi il ritorno in grande stile – di una nuova versione di Chi vuol essere milionario?, lo storico game show che mette in palio 1 milione di euro. Per Gerry Scotti si tratta di un nuovo impegno televisivo in una stagione davvero fortunata: il conduttore è già alla guida de La Ruota della Fortuna, che continua a macinare ottimi risultati contro il diretto concorrente Affari tuoi, che dal debutto a settembre non è ancora riuscito a superarlo in termini di ascolto.

Il programma dell’access prime time di Canale5 ha avuto un riscontro così positivo da essere stato proposto in una nuova versione per la prima serata, La Ruota dei Campioni. Si tratta di un momento d’oro per Scotti, che è diventato – a ragione – uno dei volti di punta della rete.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!