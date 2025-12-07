Anticipazioni Domenica In 7 dicembre: Andrea Delogu e la verità su Nikita Perotti. Gli ospiti della Venier

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Nuovo imperdibile appuntamento con il programma di punta della domenica pomeriggio di Rai1, ovvero Domenica In: condotto come sempre dall’inossidabile Mara Venier, la trasmissione conquista ogni settimana i telespettatori con un irresistibile mix di musica, ospiti, racconti e momenti di attualità. Nella puntata del 7 dicembre, con una durata differente rispetto al solito, ci saranno molti ospiti che si racconteranno ai microfoni di “zia Mara”: tra loro Amanda Lear e la coppia di Ballando con le Stelle Andrea Delogu e Nikita Perotti. Proprio i due ballerini sveleranno finalmente la verità sul loro rapporto, raccontando ai telespettatori il dietro le quinte del programma condotto da Milly Carlucci che li ha visti molto vicini negli ultimi mesi.

Ospiti Domenica In del 7 dicembre 2025

Sono molti i nomi dei protagonisti della domenica pomeriggio di Rai1: Mara Venier, tradizionale e insostituibile padrona di casa, è pronta ad accogliere negli studi di Domenica In diversi volti noti del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo. Con lei, come sempre, ci saranno anche Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, pronti ad intrattenere il pubblico con giochi, interviste e commenti sui fatti clou della settimana.

Tra i primi ospiti del giorno figura un’icona assoluta dello spettacolo internazionale, Amanda Lear, che sarà al centro di un’intervista esclusiva con Mara Venier tra ricordi di una carriera straordinaria e confidenze sulla sua vita privata, raccontate con la sua consueta ironia.

Grande attesa anche per la coppia più amata di Ballando con le Stelle, ovvero Andrea Delogu e Nikita Perotti, insieme in studio per ripercorre il loro percorso nello show, tra sfide, emozioni e momenti difficili. Recentemente proprio Nikita ha fatto ai microfoni di Caterina Balivo a La Volta Buona delle dichiarazioni sorprendenti e molto belle sulla Delogu, mentre lei aveva già espresso la sua gratitudine per la vicinanza del maestro di ballo durante il difficile periodo seguito alla morte del fratello Evan.

L’intervista a Domenica In potrebbe finalmente chiarire le voci su un possibile flirt tra Andrea e il maestro di ballo, nate dall’evidente sintonia mostrata in pista.

A Domenica In il nuovo singolo di Orietta Berti

Spazio anche ad una delle signore della musica italiana, Orietta Berti, che proprio nella puntata di Domenica In del 7 dicembre presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Chi ama, chiama, mentre un altro ospite musicale, il grande Mogol, ripercorrerà la sua incredibile carriera con il supporto del libro autobiografico Senza paura, la mia vita.

Ancora musica protagonista con la voce di Gianmarco Carroccia che omaggerà Lucio Battisti con alcuni dei suoi successi, mentre a parlare di sport e di vita ci penserà l’ex campione di motociclismo Max Biaggi che racconterà la sua esperienza da tedoforo durante il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Come sempre l’attualità avrà un ampio spazio con i commenti dei giornalisti Tommaso Cerno e Giovanna Botteri, mentre la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenterà insieme a Mara Venier la storia che sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera, ovvero la vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli.

Infine immancabile l’intrattenimento di Teo Mammuccari con i giochi Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio da Milano commenterà i look della Prima della Scala.

Domenica In, il nuovo orario del 7 dicembre

La puntata di Domenica In del 7 dicembre avrà un orario diverso per lasciare spazio alla Prima della Scala, prolungandosi per coprire l’evento: sul sito di Raiplay è stato comunicato che Mara Venier concluderà alle 17.45 lasciando poi ampio spazio alla diretta teatrale. Saltano dunque i consueti appuntamenti con Da Noi a Ruota Libera e L’Eredità.

