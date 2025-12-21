Anticipazioni Domenica In del 21 dicembre: tra gli ospiti anche Andrea Delogu e Nikita Perotti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Mara Venier conduce "Domenica In"

Come ogni domenica, anche oggi, 21 dicembre, Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In. Un appuntamento ormai fisso, a maggior ragione alle porte delle feste, in cui la conduttrice accoglie in studio tanti volti noti dello spettacolo per raccontare storie, condividere emozioni e regalarci qualche ora di intrattenimento.

Musica, tv e attualità, con ospiti d’eccezione: tra questi anche Nikita Perotti e Andrea Delogu, freschi vincitori di Ballando con le Stelle 2025.

Domenica In, gli ospiti del 21 dicembre

Una puntata ricca di ospiti e grandi emozioni quella condotta da Mara Venier domenica 21 dicembre 2025. La zia d’Italia torna nel primo pomeriggio di Rai 1, a partire dalle 14:00, per accogliere in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma alcuni tra i volti più amati dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra storie personali e rivelazioni.

Tra i protagonisti della puntata c’è Ornella Muti, pronta a ripercorrere la sua vita, tra carriera e privato, partendo dal suo libro autobiografico Questa non è Ornella Muti.

Ma non solo: le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno il film Tutte insieme all’Abbazia, disponibile su RaiPlay dal 1° gennaio 2026.

Spazio anche all’impegno sociale con Luca Cordero di Montezemolo, che, in occasione della settimana della Maratona Telethon – molto presente in questi giorni sulle reti Rai – illustrerà i tanti e importanti progressi compiuti nella ricerca dalla Fondazione Telethon.

Domenica In, spazio alla musica

Mara Venier dedica poi un momento alla musica e a chi, nel corso degli anni, ha saputo regalarci emozioni indimenticabili e colonne sonore che attraversano generazioni diverse.

Arrivano in puntata i Ricchi e Poveri, pronti a raccontare il successo ottenuto nel corso della loro lunga carriera fatta di grandi hit, cambiamenti e ritorni sul palco, e a esibirsi sulle note dei brani che ci hanno fatto ballare e cantare, diventando veri e propri classici della musica italiana.

E, ancora, Mario Biondi, che porterà in studio tutta l’atmosfera del Natale con la sua voce inconfondibile regalando al pubblico un momento suggestivo grazie all’interpretazione di un classico intramontabile come White Christmas.

Nikita Perotti e Andrea Delogu dopo “Ballando con le Stelle”

Dopo una finalissima così attesa, non potevano mancare Nikita Perotti e Andrea Delogu, la coppia vincitrice della 20esima edizione di Ballando con le Stelle.

I due, determinatissimi, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio dopo un percorso segnato anche da momenti difficili, come la perdita prematura del fratello della conduttrice radiofonica. In studio racconteranno le primissime emozioni a caldo dopo la vittoria.

Domenica In, gli altri interventi in puntata

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno del significato del Presepe insieme ad Aldo Cazzullo, autore del libro Francesco, e a monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. In studio sarà allestito anche un suggestivo presepe napoletano realizzato dall’artista Genny Di Virgilio.

Teo Mammucari sarà invece protagonista del gioco Il Musichiere e del gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio darà preziosi consigli su come preparare una splendida tavola di Natale. Con lui anche lo chef Gianpaolo Fava, che presenterà alcuni piatti tipici del pranzo del 25 dicembre.

