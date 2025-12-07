Da noi… a ruota libera si ferma (di nuovo): perché Francesca Fialdini non va in onda domenica 7 dicembre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Terza settimana di stop consecutiva per Da noi… a ruota libera: anche oggi domenica 7 dicembre il programma di Francesca Fialdini non andrà in onda nel pomeriggio di Rai1. Il programma, tra i più amati dal pubblico della rete ammiraglia, aveva già saltato gli appuntamenti del 23 e del 30 novembre per lasciare spazio rispettivamente al match Italia-Spagna di Coppa Davis e alla finale dello Zecchino d’Oro. Questo pomeriggio, invece, dovrà far posto a uno degli eventi più attesi del calendario culturale del nostro Paese.

Da noi… a ruota libera, perché non va in onda domenica 7 dicembre

Uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto domenicale si ferma ancora una volta. Anche domenica 7 dicembre Da noi… a ruota libera non andrà in onda, per lasciare spazio a uno degli eventi più attesi del calendario culturale del nostro Paese.

Lo show di Rai1, che di solito è in programma dopo Domenica In di Mara Venier, era già saltato il 23 novembre per la partita Italia-Spagna di Coppa Davis, mentre la domenica successiva, il 30 novembre, la trasmissione non era andata in onda per la finale dello Zecchino D’Oro, condotta da Carlo Conti. E anche questa settimana dovremo fare a meno della presenza di Francesca Fialdini in palinsesto: la rete trasmetterà infatti in diretta la Prima alla Scala, l’evento che inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala, come da tradizione programmato nel giorno di Sant’Ambrogio.

La rappresentazione partirà alle ore 18, con collegamento in diretta su Rai 1 dalle 17.45, condotto come di consueto da Milly Carlucci e Bruno Vespa, mentre Giorgia Cardinaletti sarà in collegamento dal foyer del Teatro. La puntata di oggi di Domenica In subirà un cambiamento di orario, prolungandosi per coprire l’evento, mentre L’Eredità di Marco Liorni salta la messa in onda, proprio come Da noi… a ruota libera.

Francesca Fialdini – che è tornata in pista a Ballando con le Stelle dopo il suo infortunio – sarà in onda domenica prossima, 14 dicembre, con tanti ospiti e qualche sorpresa per il suo pubblico.

La Prima alla Scala, le anticipazioni

Sarà Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič l’opera protagonista dell’attesissima Prima del Teatro alla Scala per la stagione 2025-26. La scelta non è casuale: celebra il 50° anniversario della morte del compositore russo, proponendo un titolo noto per la sua controversa storia. L’opera ruota attorno a Katerina Izmajlova, una figura femminile ribelle che, accecata dalla passione per il suo amante, si macchia di duplice omicidio – eliminando prima il marito, poi il suocero – prima di essere smascherata. L’audacia della trama, che racconta senza filtri il decadimento morale della protagonista, portò l’opera a subire la censura al suo debutto.

Il cast vede protagonista il soprano drammatico Sara Jakubiak, affiancata da Alexander Roslavets nel ruolo del suocero Boris e da Yevgeny Akimov in quello del marito Zinovij. L’amante Sergej avrà la voce del tenore Najmiddin Mavlyanov, mentre Ekaterina Sannikova interpreterà la serva Aksin’ja. Sul podio il Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Vasily Barkhatov.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!