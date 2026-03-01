Da noi… a ruota libera si ferma: perché Francesca Fialdini non va in onda l’1 marzo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Stop “imposto” per Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera: Rai1 sconvolge ancora una volta il proprio palinsesto, nonostante per il Festival di Sanremo sia calato il sipario con la finale del 28 febbraio, che ha visto trionfare Sal Da Vinci. Il programma della domenica pomeriggio lascerà spazio a Mara Venier e a Domenica In, che terrà banco sulla prima rete fino alle soglie della sera.

Stop a Francesca Fialdini: Da noi… a ruota libera si ferma

Si ferma per una domenica Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini non andrà in onda con il consueto appuntamento del weekend l’1 marzo, lasciando spazio alla maxi puntata di Domenica In, che come ogni anno chiude virtualmente la settimana del Festival con una diretta fiume trasmessa dal Teatro Ariston.

Mara Venier infatti ospiterà nel salotto del suo programma tutti i cantanti della kermesse musicale appena conclusa. I 30 Big torneranno sul palco per esibirsi con i brani portati in gara e rispondere alle domande dei giornalisti dopo il trionfo di Sal Da Vinci, che ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il pezzo – diventato immediatamente virale – Per sempre sì, dichiarazione d’amore alla moglie Paola Pugliese, al suo fianco da oltre trent’anni.

Tra gli ospiti in studio saranno presenti anche la co-conduttrice dell’ultima serata Giorgia Cardinaletti, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e tanti altri tra giornalisti e protagonisti del piccolo schermo, che commenteranno gli avvenimenti del Festival su cui è appena calato il sipario.

La puntata durerà oltre 6 ore: comincerà come di consueto alle 14.00 per terminare alle 20.00, con tre ore di programmazione extra rispetto alla durata tradizionale, causando la cancellazione della trasmissione Da noi… a ruota libera. La conduttrice Francesca Fialdini tornerà in onda domenica prossima, l’8 marzo, con una nuova puntata ricca di ospiti che parleranno delle loro vite straordinarie e che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

I cambi di palinsesto di Rai1 di domenica 1 marzo

Il palinsesto di Rai1 subirà profondi cambiamenti in questa domenica post Festival. Non sarà solo Francesca Fialdini a rinunciare alla messa in onda del suo programma: anche Marco Liorni, che nelle scorse settimane è stato “promosso” in prima serata con due puntate speciali de L’Eredità, rinuncerà alla sua trasmissione per lasciare spazio a Mara Venier e all’episodio speciale di Domenica In. Il conduttore riprenderà la normale programmazione domani, lunedì 2 marzo.

Alla fine della puntata fiume della “zia Mara”, alle 20.00, andrà in onda il Tg1. Ma i cambiamenti non sono finiti qui: salterà anche la puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino, che non è andato in onda per tutta la settimana del Festival di Sanremo. La rete ammiraglia proporrà uno speciale appuntamento con il DietroFestival, in onda alle 20.35. Si tratta del docu-programma che racconta il backstage e i retroscena della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, tra immagini esclusive, curiosità e tutto ciò che non è stato mostrato durante le serate ufficiali.

A seguire, alle 21.30, spazio allo speciale Franco Battiato – Il lungo viaggio, un omaggio dedicato al celebre cantautore siciliano: anche De Martino tornerà domani 2 marzo con una nuova puntata del celebre gioco dei pacchi.