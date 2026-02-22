L’Eredità – Sfida tra giganti, pagelle 21 febbraio: Marco Liorni “nostalgico” (5), Andrea Delogu esplosiva (8)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Andrea Delogu

L’Eredità compie vent’anni: per festeggiare il traguardo, il game show condotto da Marco Liorni è approdato eccezionalmente su Rai1 in prima serata, con due puntate speciale. La sfida è tra giganti: i sei campioni più volte arrivati alla ghigliottina sono tornati in studio per mettersi di nuovo alla prova, tra sfide avvincenti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo.

Il secondo appuntamento dello speciale ha visto grandi ospiti pronti a mettersi in gioco insieme ai concorrenti in gara: Max Tortora ed Edoardo Leo, raggiunti nel corso dell’evento volto a festeggiare i vent’anni anni della Ghigliottina da Andrea Delogu e Sergio Friscia.

Marco Liorni meno ingessato ma ‘nostalgico’. Voto: 5

Che sia un vero gentiluomo della tv è innegabile: Marco Liorni è un grande professionista del piccolo schermo, un conduttore sempre garbato, elegante, che ha fatto della misura la sua cifra stilistica. Lo abbiamo sempre apprezzato per le sue qualità, mostrate anche durante lo speciale L’Eredità – Sfida tra giganti: il presentatore ha dimostrato ancora una volta di saper tenere le redini di uno show in prima serata, gestendo i campioni in gara e i suoi ospiti, coinvolgendoli in modo impeccabile.

Meno ingessato e più a suo agio della prima serata, Liorni però non è stato immune da qualche scivolone. Peccato infatti per “l’effetto nostalgia” della puntata del 20 febbraio: durante la serata è stato evidente – fin troppo – il rimando ai due ospiti Francesco Totti e Carlo Verdone, con continui accenni (con tanto di filmati) all’ex calciatore e all’attore. La sensazione è che il conduttore non abbia dato il giusto spazio agli ospiti della seconda puntata, Max Tortora ed Edoardo Leo, che hanno sofferto dell’incessante confronto.

Andrea Delogu esplosiva. Voto: 8

Solare, energica, in poche parole esplosiva: Andrea Delogu entra in studio ed è come una ventata d’aria fresca, pronta a portare tutta la sua sfolgorante bellezza – e non parliamo di quella esteriore – nel game show. La conduttrice si è subito messa in gioco lasciandosi trasportare dall’atmosfera della serata, sfidando Sergio Friscia a colpi di karate, atterrandolo senza troppe difficoltà.

Ma è con Edoardo Leo che dà il meglio di sé: con l’attore improvvisa la celebre scena de Il tempo delle mele, in cui lui mette le cuffie a lei. Sulle note di Reality di Richard Sanderson i due iniziano a ballare abbracciati teneramente: un momento romantico stemperato subito da Liorni e Tortora, che raggiungono la coppia sul palco improvvisando anche loro un lento tra le risate.

Sergio Friscia mattatore della serata. Voto: 9

Entra lui e nello studio inizia lo show: Sergio Friscia coinvolge con le sue battute autoironiche, scherza sulla sua stazza e sulla sua cintura nera di karate – tanto da gareggiare con Andrea Delogu -, interviene con garbo senza disturbare il gioco ma riuscendo a strappare sempre una risata al pubblico in studio e a quello a casa senza troppa difficoltà. Il vero mattatore della serata è proprio lui, che con la sua comicità diretta e mai scontata conquista il voto più alto della puntata.

Max Tortora quasi trasparente. Voto: 6

Se Sergio Friscia è stato uno dei protagonisti della serata, lo stesso non può certo dirsi per Max Tortora: l’attore rimane un po’ in disparte, e se non fosse per i momenti creati per lui da Marco Liorni rimarrebbe quasi muto. I suoi interventi sono molto divertenti, è inutile negarlo, tra aneddoti simpatici e battute esilaranti, ma a un certo punto della serata si è spento, rimanendo ai margini del gioco. Che peccato!