Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti: gli ospiti del 21 febbraio di Marco Liorni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA L'Eredità

Torna l’appuntamento con L’Eredità- Sfida tra i Giganti: la seconda puntata dell’edizione speciale per celebrare i 20 anni del game show va in onda sabato 21 febbraio, in prima serata su Rai 1. Alla conduzione Marco Liorni, che guiderà il pubblico nell’appassionante sfida verso la ‘ghigliottina’ finale.

Le anticipazioni de L’eredità del 21 febbraio

Si annuncia una puntata ricca di sfide e colpi di scena: in occasione del secondo appuntamento in prima serata con L’Eredità – Sfida tra Giganti, Marco Liorni ha convocato alcuni tra i concorrenti più vincenti dello show. Sei tra i campioni più volte arrivati alla ghigliottina tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova, dando vita a uno spettacolo che si annuncia di sicuro impatto in termini di suspance e intrattenimento televisivo.

I protagonisti dell’appuntamento del 21 febbraio arrivano da diverse edizioni del programma. Il primo è Guido Gagliardi, che nel corso della sua straordinaria avventura a L’Eredità ha accumulato una vincita complessiva di circa 316.250 euro, imponendosi come punto di riferimento assoluto nella storia del programma. Seguono Martina Crocchia, campionessa amatissima dal pubblico per determinazione, lucidità, preparazione e carisma, che ha totalizzato una vincita di 158.125 euro; e Giacomo Candoni, giovane campione vicentino dell’edizione 2023, che ha conquistato tutti con la sua spontaneità, affabilità e intelligenza, arrivando ad accumulare un montepremi di 188.750 euro.

A loro si aggiunge Daniele Alesini, medico oncologo e protagonista dell’edizione 2024, che ha dimostrato grande sangue freddo e capacità strategica. Il suo montepremi? Ammonta ad un’impressionante cifra di 285.000 euro. Chiudono il parterre Christian Giordano, rimasto in gara per ventisette puntate, conquistando un montepremi complessivo di 310.625 euro; e Gabriele Paolini, tra i volti più amati della stagione 2025, che con trentatré puntate da campione ha accumulato circa 300.000 euro, stabilendo un vero e proprio record.

Solo uno tra i super concorrenti citati arriverà a giocarsi la Superghigliottina, una versione potenziata del gioco che da due decenni tiene gli Italiani col fiato sospeso: chi riuscirà nella difficile impresa?

L’Eredità, chi sono gli ospiti del 21 febbraio

Non mancheranno neppure stasera degli ospiti d’eccezione nella corsa alla super ghigliottina finale. È stata infatti confermata la partecipazione della conduttrice Andrea Delogu e dell’attore Edoardo Leo. A garantire sicuro divertimento saranno invece il comico Sergio Friscia e Max Tortora: saranno loro a raccogliere il testimone di Francesco Totti e Carlo Verdone, che tante battute avevano regalato al pubblico nella serata del 20 febbraio.

Quando e dove vedere l’Eredità – Sfida tra i Giganti

Il secondo appuntamento con L’Eredità – Sfida tra i Giganti, va in onda su Rai 1 il 21 febbraio a partire dalle 21.30, al termine di Affari Tuoi, e sarà disponibile anche su RaiPlay nei giorni successivi alla messa in onda. Marco Liorni sarà comunque chiamato ad una sfida molto difficile: confermarsi leader della prima serata dopo il successo dell’esordio del 20 febbraio.

Nella puntata di ieri sera, infatti, il game show aveva fatto registrare il 17,4% di share, staccando di diversi punti la serie turca Io Sono Farah, vista da 2.063.000 telespettatori, pari al 15,1%. La concorrenza del sabato sera, tuttavia, si annuncia molto più agguerrita: su Canale 5 andrà infatti in onda la settima puntata di C’è Posta per Te, condotta da Maria De Filippi.