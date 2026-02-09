Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA L'Eredità: doppia puntata in prima serta

Prosegue la sfida tra Rai e Mediaset, che negli ultimi mesi sono andate a caccia di audience grazie ai propri game show. Si parla spesso di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ma c’è da considerare anche L’Eredità.

Il gioco è finito un po’ in secondo piano, tra l’arrivo di Marco Liorni e il grande successo di Stefano De Martino. Si tratta però di un appuntamento molto seguito dal pubblico, che ora potrà apprezzarne anche una versione in prima serata.

L’Eredità cambia orario

Spazio a uno spin-off celebrativo, pensato per un’occasione speciale: i 20 anni della Ghigliottina. Per quanto all’estero farebbero molta fatica a comprendere di cosa si stia parlando e in che modo si leghi a uno show televisivo, i fan sanno esattamente cos’è.

Così il game show condotto da Marco Liorni, tra i più solidi e riconoscibili di tutto il palinsesto Rai, -approda nello slot più prestigioso. Doppio appuntamento per L’Eredità – Sfida tra Giganti. Al pubblico si promettono competizione ad alto livello, volti amatissimi richiamati in studio per rimettersi in gioco e, ovviamente, un bel po’ d’effetto nostalgia.

Dove vedere L’Eredità – Sfida tra Giganti

Sembra un richiamo al Torneo dei Campioni de La Ruota della Fortuna e, di fatto, lo è. L’intenzione sembra proprio quella di replicare l’appuntamento con Gerry Scotti e Samira Lui, considerando quanto macinato sul fronte degli ascolti. La Rai, però, non mira a uno scontro diretto e così opta per dei diversi giorni settimanali.

Chiunque volesse seguire L’Eredità – Sfida tra Giganti, potrà farlo su Rai 1 in due prime serate consecutive: venerdì 20 e sabato 21 febbraio. La vera sfida sarà dunque nella seconda messa in onda con C’è posta per te. Una sorta di test per verificare quanto possa reggere l’affetto per Liorni e il format.

Chi gioca

A tornare sotto i riflettori saranno sei tra i campioni più vincenti della storia recente del programma, protagonisti di edizioni che hanno impressionato il pubblico. Ecco chi ci sarà:

Guido Gagliardi – Uno dei concorrenti più vincenti di sempre (315.250 euro);

Martina Crocchia – Vincitrice di 158.125 euro;

Giacomo Candoni – Giovane campione che ha vinto 188.750 euro;

Daniele Alesini. Medico oncologo vincitore di 285.000 euro;

Christian Giordano – Campione per 27 puntate e vincitore di 310.625 euro;

Gabriele Paolini – Uno dei campioni più seguiti del 2025, con 33 puntate e 300.000 euro vinti.

Il meccanismo prevede che il vincitore della prima puntata si sfidi nella Superghigliottina con il vincitore della seconda, in un ultimo confronto che promette tensione e memoria televisiva.

Accanto a Marco Liorni non mancheranno le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, ormai parte integrante dell’identità del programma. Prevista anche la presenza di alcuni ospiti nelle due serate evento, una scelta che però non vede ancora conferme.