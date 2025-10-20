L’Eredità, torna il game show con Marco Liorni: “C’è un nuovo gioco”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Marco Liorni è pronto per riprendere le redini de L’Eredità. Il game show di Rai 1 riapre i battenti per animare il Preserale degli italiani tra curiosità, cultura e, ovviamente, la tanto amata Ghigliottina. Un appuntamento ormai storico, capace di coinvolgere intere famiglie, appassionati di giochi a premi e chi, semplicemente, vuole concedersi qualche minuto di leggerezza dopo una giornata intensa.

Tra le novità di quest’anno, i concorrenti dovranno anche misurarsi con un gioco tutto nuovo: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

“L’Eredità”, torna il game show con Marco Liorni

In un periodo in cui i giochi a premi si fanno concorrenza e spesso, in proporzione, macinano più ascolti dei programmi in prima serata, non poteva mancare la nuova stagione de L’Eredità.

Il game show più longevo della televisione italiana torna infatti a tenerci compagnia con Marco Liorni, alla sua terza conduzione consecutiva del programma, stasera lunedì 20 ottobre: il modo perfetto per salutare la stagione di Reazione a catena condotta da Pino Insegno senza perdere il gusto del gioco prima dell’appuntamento con il telegiornale.

Insieme a lui tornano anche le due Professoresse, Greta Zuccarello da Treviso e Linda Pani da Venezia, pronte a raccontare curiosità, dare suggerimenti e offrire il loro supporto durante i giochi. La loro presenza è ormai un marchio di fabbrica del programma: con competenza e simpatia, riescono a rendere ogni sfida più chiara e coinvolgente, contribuendo a creare quell’atmosfera di tensione e divertimento che il pubblico adora.

“L’eredità”, la novità di questa stagione

Arrivata alla sua ventiquattresima edizione, L’Eredità continua a dimostrare una capacità rara: quella di rinnovarsi senza mai tradire la propria identità. Dopo così tante stagioni di successo, era inevitabile aspettarsi qualche novità capace di sorprendere anche i telespettatori più affezionati. E gli autori non hanno deluso le aspettative.

Tra le novità di questa edizione, gli autori hanno deciso di inserire un nuovo gioco: il “1, 2, 3…”. Si tratta di una sfida tutta nuova in cui il concorrente parte da tre indizi e deve indovinare l’oggetto o l’argomento misterioso. Solo così potrà proseguire nel suo percorso e avere la possibilità di accedere all’attesissima Ghigliottina, il momento più iconico del programma.

Per chi arriva fino in fondo, infatti, c’è la chance di aggiudicarsi il montepremi accumulato durante la puntata, rendendo ogni intuizione decisiva. È un gioco che richiede concentrazione, intuito e un po’ di fortuna: caratteristiche che da sempre tengono gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima risposta.

Il gioco continua a essere coinvolgente: In questi anni, hanno partecipato circa 26000 concorrenti. Guido Gagliardi è quello che ha vinto di più con 316.250€ e 5 ghigliottine indovinate, mentre Massimo Cannoletta detiene il record per la partecipazione a più puntate consecutive, 51, con 8 ghigliottine indovinate e 280.000€ di montepremi.

Quando e dove vedere “L’Eredità”

L’appuntamento con la prima puntata è programmato per stasera, lunedì 20 ottobre, alle 18.40 su Rai 1. Il programma ci accompagnerà tutte le sere alla stessa ora con giochi, curiosità e la possibilità di seguire da vicino le strategie dei concorrenti e i momenti più elettrizzanti della Ghigliottina.

Una stagione che promette di sorprendere, intrattenere e confermare ancora una volta L’Eredità come uno dei preserali più amati dal pubblico italiano.