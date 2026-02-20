Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti: gli ospiti del 20 febbraio di Marco Liorni

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Marco Liorni

Il preserale più amato dagli italiani abbandona la sua collocazione consueta per sbarcare nella prima serata di Rai1. Venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio, alle ore 21,30, va in scena un evento imperdibile: L’Eredità – Sfida tra Giganti. Sotto la guida ormai consolidata di Marco Liorni, il game show prodotto in collaborazione con Banijay Italia celebra un traguardo storico: il ventennale della “Ghigliottina”, il gioco finale che da due decenni tiene con il fiato sospeso milioni di telespettatori.

L’Eredità – Sfida tra giganti, le anticipazioni del 20 febbraio

Non si tratterà di una puntata ordinaria. Per festeggiare questa ricorrenza, lo studio si trasformerà in un’arena dove si sfideranno sei tra i volti che hanno scritto la storia del programma. Questi “giganti” non sono solo ex concorrenti, ma veri e propri campioni di strategia in grado di sbaragliare la concorrenza e portare a casa cifre da capogiro.

Tra i protagonisti più attesi spicca Guido Gagliardi, il recordman assoluto con un bottino storico di oltre 316000 euro. Al suo fianco vedremo Christian Giordano, veterano di ben ventisette puntate, e il giovane vicentino Giacomo Candoni, che nell’edizione 2023 ha conquistato il pubblico con la sua leggerezza. La quota tecnica e strategica sarà altissima grazie alla presenza di Daniele Alesini, il medico oncologo che ha dominato la stagione 2024, e di Gabriele Paolini, reduce da una straordinaria cavalcata nel 2025. Non mancherà, infine, il carisma di Martina Crocchia, una delle campionesse più amate dell’ultimo periodo.

Gli ospiti del 20 febbraio

La prima serata del 20 febbraio sarà particolarmente ricca per la gara dei Campioni, ma anche per la levatura degli ospiti che interverranno in studio. Marco Liorni accoglierà il “Capitano” per eccellenza, Francesco Totti, che porterà la sua consueta ironia e il suo legame indissolubile con il pubblico italiano. Insieme a lui, un mostro sacro della romanità e del cinema nazionale: Carlo Verdone, pronto a regalare momenti di intrattenimento tra un gioco e l’altro.

La parte musicale e artistica sarà affidata alla voce di Paolo Vallesi e alla presenza di Letizia Arnò, completando un cast d’eccezione che trasformerà il quiz in un vero e proprio varietà. A rendere tutto più familiare ci saranno, come sempre, le Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, ormai punti di riferimento imprescindibili per i fan del format.

Verso la Superghigliottina

La competizione sarà serratissima. L’obiettivo dei sei campioni è superare le varie fasi eliminatorie per accedere alla Superghigliottina, una versione potenziata del gioco finale che mette a dura prova le capacità intuitive dei partecipanti. Chi riuscirà a trovare il collegamento corretto e a trionfare in questa sfida tra titani?

Se la serata del 20 febbraio promette scintille, quella del 21 non sarà da meno, con nomi del calibro di Andrea Delogu ed Edoardo Leo pronti a subentrare. Ma gli occhi sono tutti puntati sul debutto di stasera: un omaggio a vent’anni di cultura popolare, parole incrociate e intuizioni fulminee che hanno reso L’Eredità un pilastro della televisione italiana.

Quando e dove vedere L’Eredità

La prima delle due puntate di L’Eredità – Sfida tra giganti va in onda il 20 febbraio, dalle 21,30 e comunque subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, su Rai1. Lo show è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.