Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna sul lastra-gate: “A volte scherzavano, a volte no”

IPA Francesca Fialdini

La puntata del 6 dicembre di Ballando con le Stelle ha decretato uno dei momenti più attesi di questa stagione: il ritorno in pista di Francesca Fialdini, chiamata allo spareggio dopo il forfait forzato dovuto ai due infortuni – al piede e alle costole – che l’avevano costretta a fermarsi. Una pausa necessaria, ma tutt’altro che semplice da gestire, soprattutto perché accompagnata da un chiacchiericcio insistente che ha messo in dubbio la sua reale condizione fisica.

Ballando con le Stelle, torna Francesca Fialdini

Il cosiddetto “lastra-gate”, come ormai è stato ribattezzato, ha rappresentato per la conduttrice un capitolo amaro: tra ironie, sospetti e insinuazioni più o meno velate, qualcuno aveva ipotizzato che l’infortunio fosse una strategia per rallentare, recuperare energie e rientrare in gara con maggiore slancio. Un’accusa che Francesca Fialdini, pur mantenendo sempre un profilo discreto, non ha potuto ignorare.

Proprio nella clip, trasmessa prima dello spareggio, è tornata sull’argomento con parole chiarissime. “A volte scherzavano, a volte no”, ha confidato, lasciando intendere come non tutte le provocazioni fossero innocue o dettate da spirito agonistico. Eppure, anziché abbatterla, quella pressione le avrebbe dato “la forza di farcela”, come lei stessa ha sostenuto. Una determinazione che si è tradotta in una performance capace di ribaltare ogni scetticismo.

L’esibizione con Giovanni Pernice

Al suo rientro, la tensione è stata inevitabile. Il pubblico aspettava di capire se la conduttrice fosse davvero pronta a tornare a pieno ritmo; la giuria osservava con attenzione ogni movimento, consapevole del percorso accidentato che l’aveva portata fin lì. E poi, nel momento in cui la musica è partita, tutto il resto si è dissolto: Francesca Fialdini ha dominato la scena con un’eleganza intatta, una precisione sorprendente e una presenza emotiva più forte di prima.

Il ballo ha raccontato quello che lei non ha voluto drammatizzare a parole: la fatica della riabilitazione, la rabbia per i dubbi altrui, la volontà di non lasciarsi definire dagli incidenti di percorso. La coreografia, sostenuta dal suo partner Giovanni Pernice, è apparsa come una sorta di risposta fisica a tutte le interpretazioni malevole dei giorni precedenti. Niente recriminazioni, però: soltanto competenza, energia e un ritorno sulla scena praticamente perfetto.

La reazione della giuria è stata immediata e unanime. I volti stupiti si sono presto trasformati in sorrisi compiaciuti; i commenti, stavolta, non hanno lasciato spazio ad ambiguità. Si è parlato di una grande esibizione, tanto che il risultato finale è stato a cifra tonda: 50 punti, per dirla alla Foxy John. Persino i giudici più severi hanno riconosciuto la qualità tecnica del ballo e la maturità con cui la conduttrice ha affrontato il palco.

Sullo sfondo, resta la percezione che questa puntata abbia cambiato qualcosa. Il ritorno di Francesca Fialdini non è stato soltanto un rientro in gara, ma un chiarimento che ha messo un punto alle speculazioni. Il “lastra-gate”, pur destinato a rimanere nel folklore televisivo, sembra ora un episodio ridimensionato dalla forza dei fatti: una performance che parla più degli esami medici, più delle insinuazioni e più di qualsiasi commento social.

