Francesca Fialdini pronta alla finale di Ballando con le Stelle. Ma non dimentica il lastra-gate

IPA Francesca Fialdini torna sul lastra-gate

La finale di Ballando con le Stelle è ormai vicinissima e la competizione si fa sempre più calda: i concorrenti e i loro ballerini sono pronti a scendere in pista un’ultima volta per sfoggiare le loro capacità e concorrere per portarsi a casa il titolo di vincitori di questa edizione.

Tra di loro c’è anche Francesca Fialdini, tra le più papabili vincitrici, che dopo un infortunio e una serie di polemiche legate all’ormai conosciutissimo lastra-gate è pronta a divertirsi e mettersi in gioco più che mai.

Francesca Fialdini, il lastra-gate a un passo dalla finale

L’edizione 2025 di Ballando con le Stelle ha saputo regalare grande spettacolo e, come sempre, anche qualche piccolo momento a sorpresa tutt’altro che convenzionale. Dagli infortuni ai momenti di stop, i concorrenti sono stati messi a dura prova sia fisicamente sia psicologicamente.

È il caso di Francesca Fialdini: la conduttrice, da sempre tra le favorite alla vittoria di questa edizione, ha dovuto fare i conti con un infortunio alla caviglia e alle costole che l’ha costretta a fermarsi per un periodo di tempo, salvo poi rientrare in sfida.

Un incidente che, secondo alcuni concorrenti, non sarebbe stato così grave come la Fialdini avrebbe raccontato, nonostante lei stessa abbia poi portato le lastre.

E a pochi giorni dalla finale, è proprio Francesca a raccontare le sue sensazioni sulla questione in un’intervista per Adnkronos: “Quando è nata sono rimasta sorpresa perché io ho affrontato questo argomento scherzando, mai prendendolo sul serio. L’ha preso sul serio chi si è sentito chiamato in causa, e quindi probabilmente lì c’era qualcosa davvero. Io non mi son mai permessa di dire è stato Tizio è stato Caio. Ridevo perché in tutto questo calderone succedono talmente tante cose che ho detto ‘Ma è possibile? Addirittura questo’. Mi è dispiaciuto essere protagonista di questa cosa. Però ha fatto venir fuori il tipo di competizione che stiamo vivendo”.

Una situazione fastidiosa, su cui però Francesca ha deciso di mettere una pietra sopra: “Oggi dico, è passata. Ora sono tornata in pista e voglio pensare solo a ballare, a sorridere, divertirmi fino alla fine”.

Francesca Fialdini, chi vorrebbe vedere vincitore

Guardando al percorso all’interno del programma, Francesca Fialdini non nasconde che, in generale, la voglia di arrivare e di dare il massimo sia tanta: “A Ballando c’è tanta competizione, che è venuta fuori tutta, ma c’è anche tanta voglia di fare bene. Non è una competizione al ribasso, ma al rialzo. E questo è sano perché alla fine tutte le coppie hanno ottenuto un livello veramente alto di prestazioni, di performance”.

E, a pochi giorni dalla fine di questa avventura in pista, la conduttrice ha le idee chiare. Nel caso in cui non fosse lei a vincere, è Rosa Chemical che vorrebbe veder trionfare: “La personalità meno strutturata di tutte, quella che si è data di più con la massima sincerità, nuda è arrivata e nuda è rimasta. È un ragazzo tenerissimo, adorabile. […] Quella purezza e quel candore che ha dentro per me vale mille punti. Poi certo è una gara di ballo ed entrano in gioco altri criteri. Diciamo che se dovessi premiare la personalità più pura, è di certo Rosa”.

