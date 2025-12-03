Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Come sta Francesca Fialdini? Dopo l’infortunio e il lastra-gate, la concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a tornare in pista, ribaltando i pronostici e sfidando gli altri ballerini di Milly Carlucci in attesa della finale.

Come sta Francesca Fialdini: il ritorno a Ballando con le Stelle

Francesca Fialdini, che partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, qualche settimana fa era stata costretta a ritirarsi temporaneamente per via di alcuni infortuni, prima alla caviglia, poi alle costole. Problemi che sembravano aver segnato definitivamente la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci.

Ma la conduttrice non si è arresa e ora, a dispetto dei pronostici, sarebbe pronta a tornare in pista. A rivelarlo è stata la stessa Francesca Fialdini che su Instagram ha svelato di essere tornata ad allenarsi e a provare coreografie. Dopo un periodo di riposo e di fisioterapia infatti la presentatrice ha recuperato tutte le energie ed è pronta a tornare in pista.

Nella clip condivisa nelle Stories di Instagram, Francesca sorride dietro le quinte di Ballando con le Stelle in compagnia di Giovanni Pernice. “Siamo tornati, stiamo ballando… stiamo muovendo, però adesso è il momento di ritrovarci! – spiega -. Ci vediamo sabato sera”.

E se Francesca Fialdini sarebbe pronta a tornare a Ballando con le Stelle, per Barbara D’Urso il futuro sembra ancora incerto. La conduttrice ha infatti svelato su Instagram, il referto medico che le impone di indossare un tutore al braccio. Nonostante l’infortunio, la presentatrice ha comunque deciso che scenderà in pista sabato prossimo.

Francesca Fialdini e il lastra-gate a Ballando con le Stelle

La partecipazione di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle aveva subito una brusca battuta d’arresto quando, durante le prove, la conduttrice aveva riportato un infortunio al piede che le aveva impedito di portare in scena il jive preparato con Giovanni Pernice. Alla vigilia della diretta, Francesca era apparsa in pista visibilmente provata, con il piede fasciato e una difficoltà evidente nel camminare.

“C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza”, aveva confidato davanti al pubblico, costretta a rinunciare all’esibizione e a seguire le indicazioni dei medici, che le avevano prescritto riposo e l’utilizzo di un tutore.

Determinata a non interrompere del tutto i suoi impegni, Francesca ha continuato in queste settimane a condurre Da noi… a ruota libera, seppure seduta e con movimenti ridotti al minimo. Sui social, la conduttrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, raccontando di essere determinata a rimettersi presto: “Sono in ripresa, farò di tutto per tornare”, aveva scritto solo qualche giorno fa.

Nei giorni successivi all’incidente, però, il dolore fisico non è stato l’unico ostacolo da affrontare. Tra i concorrenti del programma, infatti, si sono diffuse voci e sospetti che hanno ferito profondamente la conduttrice. Qualcuno avrebbe persino messo in dubbio la veridicità dell’infortunio, arrivando a chiederle le radiografie come prova. Un atteggiamento che Francesca ha definito senza mezzi termini “assurdo e ridicolo”. “Mi hanno chiesto le lastre… una cosa cheap, davvero cheap”, ha raccontato con amarezza a Milly Carlucci, sottolineando quanto fosse spiacevole dover difendere la propria integrità in un momento già difficile.

