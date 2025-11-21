Francesca Fialdini e il ritorno a Ballando: “Le costole non stanno bene”. E punge gli altri concorrenti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Francesca Fialdini

Elegante, sempre sorridente e super professionale, Francesca Fialdini è senza dubbio una delle giornaliste e conduttrici più amate della tv, capace di mettere d’accordo pubblico e critica grazie al suo stile empatico e alla capacità di affrontare temi complessi con delicatezza.

Per questo la sua avventura a Ballando con le Stelle è stata accolta fin da subito con piacere dal pubblico televisivo che ha visto in lei una ventata di freschezza, e la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci le sta facendo ottenere consensi e commenti entusiasti.

Poi però, all’improvviso, sono arrivati gli infortuni: quello al piede e quello alle costole che l’hanno costretta a fermarsi proprio mentre il percorso a fianco di Giovanni Pernice, suo compagno di ballo nel programma di Rai1, stava andando nel migliore dei modi. Ma lei, con la consueta tenacia, non si arrende e, nonostante i problemi fisici, ce la sta mettendo tutta per rimettersi in sesto e tornare in pista.

Francesca Fialdini, ecco come sta dopo lo stop a Ballando a causa degli infortuni

I fan di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che ogni sabato sera tiene incollati al televisore milioni di telespettatori, sono in trepida attesa per sapere le sorti di una delle coppie di ballo più amate del programma, quella costituita dalla giornalista Francesca Fialdini e dal ballerino Giovanni Pernice.

Nelle scorse settimane la Fialdini ha dovuto annunciare il suo ritiro dalla gara a causa di due differenti infortuni, uno al piede e uno alla costole: in una clip di Ballando Segreto però, la giornalista ha spiegato meglio la situazione e il suo stato d’animo, aggiornando i fan sulle sue attuali condizioni di salute.

A proposito del suo ritiro forzato Francesca ha dichiarato: “Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza”, ma il suo partner di ballo, Giovanni Pernice, le ha ricordato che c’è la possibilità del ripescaggio: “Guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto…”, le ha consigliato il maestro. E se l’infortunio al piede sembra ormai acqua passata, la frattura alle costole invece le causa ancora problemi.

“La frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Dobbiamo aspettare che si formi callo osseo, il medico non mi ha raccomandato altro” aveva detto infatti quando aveva annunciato il ritiro. Per ora però la Fialdini prosegue con la cura che le è stata prescritta e che prevede antidolorifici, antinfiammatori e naturalmente una fisioterapia ad hoc.

Francesca, con trasparenza, ha raccontato al pubblico il suo stato: “Il piede sta meglio, adesso cammino”, ha detto, ma ha ammesso con la stessa sincerità che le costole “non stanno bene, faccio ancora fatica soprattutto di notte e quando tossisco”. Nonostante questo la giornalista conta i giorni che le permetteranno di tornare in pista e riprendere la gara più forte e in forma di prima.

Francesca Fialdini, a Ballando con le Stelle sale la competizione con i colleghi

Mentre la Fialdini si dedica alla sua salute e aspetta il momento di rientrare in gara, non manca di punzecchiare gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle, i quali non sarebbero proprio tutti dalla sua parte. La giornalista infatti ha notato comportamenti “sospetti”, dichiarando che molti non credono stia veramente male.

Sempre a Ballando Segreto, Francesca ha rivelato: “I miei colleghi non credono che io stia male. Mi incontrano nei corridoi ‘Ma non tu stai male… se io avessi i tuoi stessi problemi…'”, e ha aagiunto di aver ricevuto solidarietà da Andrea Delogu e Paolo Belli. Sugli altri concorrenti invece la Fialdini è stata piuttosto vaga dicendo: “Gli altri dieci invece…” tra il serio e il faceto, lasciando intendere che i rapporti non siano proprio idilliaci con tutti e che la competizione sia piuttosto alta.

Intanto il pubblico che l’ha seguita con simpatia e affetto dall’avvio di questa edizione di Ballando, aspetta il suo ritorno in pista.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!