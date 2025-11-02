Francesca Fialdini infortunata, rischio per Ballando con le Stelle: “Non so se torno”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Nella puntata del primo novembre di Ballando con le Stelle il pubblico e la giuria si sono ritrovati davanti a un imprevisto che ha cambiato le sorti della gara e messo in pausa una delle coppie considerate tra le più forti: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

La conduttrice, infatti, si è infortunata alla vigilia della diretta, durante le ultime prove. Un incidente che le ha impedito di portare sul palco la coreografia preparata e, soprattutto, da mettere a rischio la sua permanenza nello show.

Francesca Fialdini infortunata a “Ballando con le Stelle”

Sette giorni di allenamenti serrati, coreografie da memorizzare, passi da perfezionare, e quella voglia, tipica delle coppie più motivate, di arrivare in puntata con un’esibizione capace di conquistare pubblico e giuria. Tutto, però, si ferma nel momento in cui il corpo dice no. È quello che è successo a Francesca Fialdini, che ha dovuto rinunciare all’esibizione proprio alla vigilia della diretta di sabato primo novembre.

Durante le prove finali la conduttrice, in coppia con Giovanni Pernice, ha riportato un infortunio al piede. Dopo i controlli medici, è poi arrivata la conferma: niente jive, niente esibizione.

La comunicazione dell’infortunio è arrivata direttamente sul palco, quando la coppia ha spiegato al pubblico la situazione: “C’è un’infrazione che dovremo approfondire, attualmente non può proprio poggiare il piede. Dovrà mettere uno di quei tutori in cui si cammina appoggiati sul tallone”.

Nonostante tutto, Francesca e Giovanni hanno comunque provato a portare in scena un’esibizione, ma la giuria ha stabilito che non c’erano le condizioni per valutare la performance. Solo due punti, più un gesto di supporto che un vero voto, e un futuro in gara che ora resta in sospeso.

La reazione di Francesca Fialdini e il futuro incerto

A esibizione terminata, Francesca Fialdini ha voluto spiegare al pubblico e ai giudici il suo stato d’animo: “C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza ma nelle giuste proporzioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo tutta la settimana, è stato divertente, faticoso, bello. Ci abbiamo messo dentro tanta energia. Desideravo tanto ballare su una canzone di Celentano, ma è andata così”.

La parte più difficile, però, è l’incertezza sul rientro. Al momento, il futuro della coppia è sospeso: “Non so se tornerò. Non si sa ancora. Sono ottimista e ci spero, ma nel caso lasciatemi fare una cosa che forse non so se avrò la possibilità di fare”.

E quella “cosa” è arrivata subito: E se domani, cantata in studio, senza coreografia ma con tutta l’emozione del momento. Un omaggio a Guillermo Mariotto, un modo per non lasciare il palco in silenzio.

Milly Carlucci, dal canto suo, ha smesso i panni della conduttrice e si è fatta più amica: “Non so come, saremo su questa pista”.

Non è ancora chiaro come evolverà la situazione: tutto dipenderà dagli accertamenti medici e dai tempi di recupero. A Ballando con le Stelle, però, i precedenti non mancano. In passato più di un concorrente è riuscito a tornare dopo uno stop forzato: non sarebbe la prima volta che un infortunio interrompe il percorso, ma non lo chiude del tutto.

Per questo, più che un addio, quello di Francesca Fialdini sembra un punto di sospensione. La speranza del pubblico, dei giudici e della produzione è che l’incidente sia solo una parentesi e non un finale anticipato. E conoscendo la determinazione con cui ha affrontato le prove fino a ora, è facile immaginare che, se ci sarà anche solo uno spiraglio, lei proverà a tornare in pista.

