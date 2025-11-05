Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Monica Guerritore

Monica Guerritore sarà ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. L’attrice sarà fra i protagonisti della prossima puntata dello show di Milly Carlucci, esibendosi sulla pista da ballo.

Monica Guerritore a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci non aveva mai fatto mistero, in passato, della sua volontà di portare Monica Guerritore a Ballando con le Stelle. Ad annunciare l’arrivo dell’attrice sulla pista dello show è stata proprio la conduttrice che non ha nascosto l’entusiasmo per questo ospite così prestigioso.

“Questa è la settimana in cui ci prepariamo ad accogliere sulla nostra pista davvero un’attrice di grandissimo prestigio: Monica Guerritore – ha annunciato Milly Carlucci -. Uno di quei nomi che fanno dire: ‘ecco la grande qualità del cinema, del teatro, della professione dell’attore’. Lei sarà ballerina per una notte e siamo tutti ansiosi di circondarla di bellezza, di tutto quello che noi cerchiamo di fare per i nostri concorrenti, per accoglierla nel miglior modo sulla nostra pista”.

Reduce dal successo del film Inganno, su Netflix, Monica Guerritore presenterà a Ballando con le Stelle, Anna, pellicola in cui interpreta Anna Magnani. La presenza della diva italiana è attesissima e arriva dopo diversi “no” pronunciati dalla Guerritore che, nel 2019, aveva spiegato di non voler essere giudicata da una giuria. “Non voglio essere giudicata da nessuna giuria”, aveva detto con chiarezza.

Con la sua esibizione la Guerritore potrà conquistare, come accade per tutti i ballerini per una notte, 50 punti del tesoretto che saranno poi distribuiti da Rossella Erra e Alberto Matano al termine della puntata.

Il futuro di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle

Resta un’incognita invece il futuro di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle. La conduttrice tornerà sicuramente nella prossima puntata della trasmissione, ma non è ancora stato comunicato se lo farà per restare oppure per abbandonare definitivamente il gioco.

Tutta colpa di un infortunio avvenuto durante alcune prove che ha messo a dura prova Francesca. Nei giorni scorsi la concorrente ha effettuato una serie di controlli per capire quale sia la reale entità del suo infortunio. Nella scorsa puntata la conduttrice si era esibita in pista nonostante i problemi alla caviglia e la giuria aveva considerato la sua performance invalutabile. “Quello che abbiamo visto non è valutabile”, aveva spiegato Carolyn Smith, assegnando “zero” all’esibizione della giornalista insieme agli altri giudici (tranne Ivan Zazzaroni che aveva scelto di metterle 2).

La Fialdini non aveva nascosto la sua profonda tristezza all’idea di doversi fermare. “C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza ma nelle giuste proporzioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo tutta la settimana, è stato divertente, ci abbiamo messo dentro tanta energia. È andata così – aveva detto -. Non so se tornerò. Non si sa. Sono ottimista e ci spero, ma nel caso lasciatemi fare una cosa”.

Milly Carlucci aveva comunque provato a consolarla: “Non so come, ma tornerai su questa pista”, aveva detto la presentatrice, chiarendo anche lo stato di emergenza per via di un infortunio che, di sicuro, nessuno si aspettava.

