Francesca Fialdini svela a Milly Carlucci come sta: il suo futuro a Ballando con le Stelle

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Francesca Fialdini, cosa succede dopo l'infortunio a "Ballando con le Stelle"

A Ballando con le Stelle può cambiare tutto in un attimo: una coreografia, un passo sbagliato, un piede che cede. È quello che è successo a Francesca Fialdini, protagonista suo malgrado di uno dei momenti più discussi dell’ultima puntata.

Per lei, la gara si è trasformata in un’incognita: da concorrente tra i favoriti è passata a dover lavorare sul recupero del suo infortunio, sperando di riuscire a tornare in pista. Da quel momento una domanda ha iniziato a rimbalzare tra studio, social e fan: la vedremo ancora ballare? Un dubbio che Ballando Segreto ha, almeno in parte, iniziato a chiarire.

Francesca Fialdini, il futuro a “Ballando con le Stelle” dopo l’infortunio

Un infortunio al piede durante le ultime prove prima della diretta, un 2 da parte dei giudici che, pur dispiaciuti, hanno ritenuto la performance non valutabile, e poi il grande punto interrogativo sul suo futuro nel programma. Per Francesca Fialdini, l’ultima puntata di Ballando con le Stelle non è stata affatto semplice.

Con il piede fasciato, il dolore evidente e un po’ di amarezza, la conduttrice ha aperto e chiuso la sua esibizione senza riuscire ad appoggiare il piede, salutando la giuria con la speranza di poter tornare presto a ballare, ma con la lucidità di chi sa che, in questi casi, niente è mai scontato quando il corpo si mette di traverso.

Nel frattempo, il pubblico si è chiesto per tutta la settimana se Francesca, determinata com’è, avrebbe davvero avuto la possibilità di riprendersi e continuare il suo percorso nello show.

La risposta arriva da Ballando Segreto, il format che mostra il dietro le quinte del programma: qui si vede il momento in cui Francesca e il suo ballerino Giovanni Pernice si confrontano con Milly Carlucci sulle reali condizioni di salute della conduttrice.

“Mi hanno fasciato e mi hanno fatto l’ossido di zinco. Ho un terzo e quarto dito del piede che sembrano due cose”, spiega Fialdini.

Milly prova a rassicurarla, anche con l’esperienza di chi ha vissuto diversi infortuni: “Sì, sei piena di liquido. Serve una terapia manuale, il massaggio linfatico, perché deve risalire tutto per le gambe. Io mi sono rotta qualunque cosa: nomina un osso e io l’ho rotto! Mi sono spaccata qualunque cosa! Ossa, muscoli, legamenti: so tutto”.

Dallo scambio si capisce che il recupero è ancora in corso, ma la prospettiva è positiva: non si parla più solo di fisioterapia, ma già della prossima esibizione e perfino della canzone che accompagnerà il loro ritorno in pista.

“Comunque la nostra idea è… The show must go on”, scherza Giovanni Pernice. Francesca sorride: “Beh, per forza”. Lui precisa: “No, no, la canzone proprio”.

Uno scambio che potrebbe proprio fare intendere quello che tutti speravano di sentire: sì, l’obiettivo è tornare a ballare.

Francesca Fialdini, determinata dentro e fuori la pista

Che Francesca Fialdini fosse determinata, il pubblico di Ballando con le Stelle l’aveva capito da subito. Lei e Giovanni Pernice formano una delle coppie più promettenti di questa edizione, e anche se nella puntata segnata dall’infortunio non c’era certezza sul futuro, una cosa è apparsa subito molto chiara: la volontà di non fermarsi.

Una conferma è arrivata anche da Da noi… a ruota libera, nella puntata andata in onda domenica 2 novembre: Francesca si è presentata in studio seduta su una poltrona a forma di trono, con il piede infortunato appoggiato su un pouf, decisa a condurre comunque il programma.

Nessun riposo totale, nessuna pausa dai riflettori: solo un modo diverso di stare in scena in attesa di poter tornare a ballare. In chiusura aveva già affermato: “Ci vediamo sabato a Ballando con le Stelle”, fiduciosa di poter recuperare l’infortunio rimediato in settimana.

