Da noi…a ruota libera, Francesca Fialdini conduce da seduta: “Imbarazzo”

Infortunio per Francesca Fialdini, costretta a condurre Da noi…a ruota libera da seduta. La conduttrice toscana ha un problema al piede, sorto dopo le intense prove a Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice. E ora proprio la sua partecipazione al dancing show, dove è tra le più brave di questa edizione, è in bilico.

Da noi…a ruota libera, cosa è successo al piede di Francesca Fialdini

“Oggi sono costretta a condurre così“, ha dichiarato Francesca Fialdini all’inizio della nuova puntata di Da noi…a ruota libera, quella in onda domenica 2 novembre. Seduta su una poltrona a forma di trono, col piede appoggiato su un pouf. “Come sapete ho avuto un infortunio al piede, oggi faccio così: la regina seduta sul trono”.

Poi ha aggiunto: “Devo dire la verità: mi fa sentire anche un po’ in imbarazzo però grazie all’aiuto e all’affetto dei miei collaboratori sono trattata come una regina”. Per la Fialdini non è stato possibile neppure accogliere i suoi ospiti in studio. Ma da vera stakanovista non ha rinunciato a condurre la puntata.

Quando Carlo Conti, in breve collegamento per salutare in studio Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, le ha chiesto delle sue condizioni di salute, Francesca Fialdini è stata piuttosto vaga. Anche lei non sa ancora quanto effettivamente sia grave il suo infortunio.

“Non posso appoggiare il piede a terra – ha spiegato – faremo dei controlli domani, c’è una sospetta lesione”. Per questo il suo futuro a Ballando con le Stelle resta incerto.

Ha poi chiuso la puntata con un messaggio ricco di speranza: “Ci vediamo sabato a Ballando con le Stelle“, ha affermato Francesca, fiduciosa di poter recuperare l’infortunio rimediato in settimana.

L’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle

Francesca Fialdini si è fatta male a Ballando con le Stelle durante le ultime prove con Giovanni Pernice. I primi accertamenti hanno rilevato una lesione ma occorreranno ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. Nell’ultima puntata del dancing show di Milly Carlucci la Fialdini non si è così potuta esibire nel jive che aveva preparato.

“Sono ottimista, ci spero. C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza nelle giuste dimensioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo per tutta la settimana, è stato molto divertente. Avrei voluto proprio ballare questo jive sulle note di una canzone di Celentano”, ha detto nel corso del programma di Milly Carlucci.

Nella storia di Ballando con le Stelle casi simili non mancano. In passato più di un concorrente è riuscito a tornare dopo uno stop forzato: non sarebbe la prima volta che un infortunio interrompe il percorso, ma non lo chiude del tutto. Basti pensare a Luisella Costamagna che qualche anno fa, dopo un lungo infortunio, è addirittura riuscita a vincere.

Per questo, più che un addio, quello di Francesca Fialdini potrebbe essere solo un punto di sospensione. La speranza del pubblico, dei giudici e della produzione è che l’incidente sia solo una parentesi e non un finale anticipato. E conoscendo la determinazione con cui ha affrontato le prove fino a ora, è facile immaginare che, se ci sarà anche solo uno spiraglio, lei proverà a tornare in pista.

