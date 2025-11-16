Anticipazioni Da noi…a ruota libera: Ballando con le Stelle, Tony Maiello e una testimonianza toccante

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini

Domenica 16 novembre, alle 17.20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il talk show del pomeriggio guidato da Francesca Fialdini. Al centro della trasmissione, come sempre, le storie di chi ce l’ha fatta: personaggi celebri e persone comuni che, con determinazione e coraggio, hanno trovato la forza di cambiare rotta e di far “ripartire la ruota”, simbolo di rinascita e trasformazione.

Da noi…a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 16 novembre

Tra gli ospiti della nuova puntata di Da noi…a ruota libera Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e volto storico della giuria di Ballando con le Stelle. Un’occasione per conoscere più a fondo la vita privata e professionale di un apprezzato giornalista sportivo, da anni nel dancing show di Milly Carlucci, ben diciotto.

E poi Tony Maiello, fresco vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Dopo anni dedicati alla scrittura per grandi nomi della musica italiana – da Laura Pausini a Giorgia, fino a Marco Mengoni – l’artista è pronto a tornare sotto i riflettori con la sua voce e presenterà in esclusiva il nuovo singolo Sopravvivere.

Nel salotto di Francesca Fialdini ci sarà spazio anche per una testimonianza intensa e personale: quella di Lorenzo Liguori, 22 anni, che ha combattuto prima contro l’anoressia e poi contro la vigoressia, conseguenza degli episodi di bullismo subiti da adolescente. In studio, al suo fianco, la psichiatra e psicoterapeuta Emanuela Apicella, esperta nel trattamento dei disturbi alimentari.

A chiudere la puntata, il giornalista e scrittore Giovanni Floris, che presenterà il suo ultimo libro, Asini che volano. Una puntata che promette emozioni, riflessioni e quella dose di umanità che il pubblico del programma ha imparato ad amare.

Francesca Fialdini costretta a condurre da seduta

Anche questa settimana Francesca Fialdini è costretta a condurre Da noi… a ruota libera da seduta. A Ballando con le Stelle si è fatta male a un piede e più recentemente si è fratturata anche delle costole. Una situazione tutt’altro che semplice che ha spinto la giornalista a lasciare momentaneamente il varietà del sabato sera, dove balla in coppia con Giovanni Pernice.

Un ritiro precauzionale per evitare ulteriori infortuni: Francesca Fialdini tenterà di rientrare in gara con il ripescaggio che di solito avviene qualche settimana prima della finale di Ballando con le Stelle, quest’anno prevista per il 20 dicembre.

Un’eventuale vittoria non è da escludere: qualche anno fa, più precisamente nel 2022, anche Luisella Costamagna lasciò anticipatamente la trasmissione a causa di una lesione al ginocchio per poi riuscire a rientrare in gara e vincere addirittura quell’edizione, sbaragliando così la concorrenza.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 16 novembre dalle 17,20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla diretta. Lo show è inoltre molto seguito sui social, dove le opinioni dei telespettatori sono raccolte dall’hashtag ufficiale dedicato alla trasmissione.

