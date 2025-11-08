Tony Maiello, chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025

IPA Tony Maiello, artista vincitore di Tale e Quale Show 2025

Una voce che arriva dritta al punto, senza bisogno di alzare il volume. Tony Maiello è un cantautore raffinato, nato all’ombra del Vesuvio e riuscito a trasformare ogni inciampo della sua carriera in una nuova partenza. X Factor rese noto il suo nome al grande pubblico, ma fu Sanremo Giovani a confermarne bravura e talento. Una carriera difficile la sua, che lo ha portato però a scrivere alcune delle parole più belle interpretate da grandi cantanti italiane. Una pesante assenza dalle scene non ne ha pregiudicato ancora una volta il successo: nel 2025 ha vinto Tale e Quale Show, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi.

Chi è Tony Maiello

Antonio Maiello, conosciuto come Tony Maiello, è nato il 15 marzo 1989 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Scoprì prestissimo la musica come mezzo per dare forma alle proprie emozioni in una realtà, quella famigliare, fatta di mare e piccoli rituali quotidiani. Fin da piccolo coltivò la passione per il canto, la musica pop e il racconto intimo della propria intimità.

Nel 2008, la svolta. Tony Maiello partecipò alla prima edizione italiana di X Factor nella squadra di Mara Maionchi. Era l’edizione di Giusy Ferreri e degli Aram Quartet, una delle più belle di sempre. Maiello arrivò in finale grazie alla sua sensibilità e intensità. Nel 2009 pubblicò il primo EP, Ama calma e nel 2010 vinse il Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte. A portarlo alla vittoria fu un brano perfettamente esemplificativo del suo stile musicale: Il linguaggio della resa.

Tony si è poi allontanato dagli schermi e dal grande pubblico, ma non dalla musica, quella è sempre rimasta con lui. Scelse infatti di cambiare il proprio impegno, concentrandosi sulle proprie capacità d’autore. Ha collaborato alla scrittura di canzoni come Mi fiderò, di Marco Mengoni e Madame e Come neve, di Marco Mengoni e Giorgia. Ma la sua penna è presente anche in 200 note di Laura Pausini. Ha scritto anche per Nek, Annalisa e molti altri. Parallelamente ha continuato a percorrere il suo cammino da interprete, alternando pause necessarie a ritrovare il proprio equilibrio personale a nuove produzioni e collaborazioni.

Vita privata

Riservatezza e cura sono le parole che mantengono la vita privata di Tony Maiello in un equilibrio tra cura e discrezione. In alcune interviste l’artista ha raccontato che dopo anni in cui la musica aveva assorbito ogni energia, ha ritrovato un centro stabile grazie alla sua relazione sentimentale, costruita lontano dai riflettori e vissuta senza la necessità di esibire nulla. Di sua moglie si sa poco, se non il nome: Roberta. I due si sono sposati nel 2019 e hanno avuto una figlia di nome Ludovica, nata nel 2020, e un’altra, Giorgia, nel 2021.

L’incidente, il coma e la depressione

Ma la vita di Tony Maiello non è solo costellata di successi. Di periodi difficili ne ha vissuti, fin dall’inizio. Prima dell’esordio a X Factor, nel 2006, fu vittima di un brutto incidente in moto, in seguito al quale finì in coma per diversi giorni. Poi visse un momento di crisi nel 2011, appena dopo la vittoria a Sanremo Giovani, quando dovette reinventare la propria carriera e storia personale prima da broker e poi come barista per pagare l’affitto di una casa a Milano.

“Ho avuto un momento buio da cui poi quando sono riuscito a riemergere sono nate le canzoni più belle che ho scritto. Da un lato è stato pesante, dall’altro è stato un bene. Come se ne esce? Dandoti ancora speranza e coraggio. Ad un certo punto devi uscire di casa”, ha raccontato in un intervista, facendo riferimento al periodo di depressione passato in quel momento.

Tony Maiello vincitore di Tale e Quale Show 2025

Lungi dal voler lasciare la scena musicale, Tony Maiello ha partecipato all’edizione 2025 di Tale e Quale Show, vincendola. Il cantante non ha dimenticato di ringraziare calorosamente Carlo Conti: “Grazie a Tale e Quale sono tornato sul palco”. Il cantautore napoletano è riuscito a recuperare due posizioni rispetto alla classifica generale provvisoria, conquistando la vittoria finale con l’imitazione di Gigi D’Alessio. La sua Non dirgli mai ha entusiasmato il pubblico e i giudici, compreso Cristiano Malgioglio che gli ha regalato un bonusfinale di 5 punti, che ha consolidato la prima posizione di Tony.

“È stata un’esperienza incredibile. È stato davvero un viaggio pazzesco! Ho conosciuto persone fantastiche, dal cast agli autori, dalle truccatrici ai tecnici, dalla sartoria ai redattori, dal corpo di ballo alla regia… Sono felice di aver fatto parte di questa bella famiglia!”, ha scritto su Instagram poche ore prima di salire per l’ultima volta sul palco dello studio di Tale e Quale Show e vincere.

