Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti. De Martino: “Il bello di questo programma”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Oggi martedì 28 gennaio 2025 torna Stefano De Martino su Rai2 con Stasera tutto è possibile, tra i programmi più amati e seguiti. La nuova edizione del comedy show si preannuncia scoppiettante e con un cast di rilievo, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Lo show va in onda per dieci puntate e ciascuna presenta un tema diverso: vediamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera 28 gennaio di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 gennaio

Stefano De Martino è ormai tra i conduttori di punta della Rai. Dopo il grande successo ottenuto con Affari Tuoi, in cui ha superato il record di 7 milioni di telespettatori, è pronto per una nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Il conduttore è ormai impegnatissimo e farà la spola tra Rai1 e Rai2, ma lui “si annoia” e necessita di continui stimoli creativi. Quindi sarà – come sempre – all’altezza del compito.

Stasera tutto è possibile tornare stasera su Rai2: 10 puntate, ciascuna con un tema diverso. La prima, a tema “On the Road”, vede la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, tra cui Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Max Giusti, Peppe Iodice, Carlo Amleto e Vincenzo De Lucia, che veste invece i panni di Milly Carlucci. Spazio ai giochi, tra cui quelli iconici del programma, come la Stanza Inclinata o ancora Segui il Labiale, Rumori di Mimo, Stammi dietro dance e Alphabody. La mascotte è il Panda, che torna di nuovo, e viene animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro.

Stefano De Martino: “Un programma da caciara organizzata”

Con Affari Tuoi è ormai garanzia di successo, e Stefano De Martino è il volto che a lungo gli spettatori hanno atteso: una persona nuova, giovane, dinamica. Un volto fresco, che entra nelle case degli italiani ormai ogni sera con la promessa di divertire e strappare un sorriso. Che è poi anche il senso di Stasera tutto è possibile: “Il bello di questo programma è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello”, ha confidato a Sorrisi, Tv e Canzoni.

Una sorta di ‘caciara organizzata‘, in cui l’obiettivo è di far dimenticare agli ospiti la presenza delle telecamere. “Spesso succede, e allora vedi i nostri protagonisti che si ‘ingarellano’ tra loro per rubare una gallina di gomma da un tavolo o si scapicollano, rischiando le rotule, per indovinare una canzone. Il mio tormentone in studio è: ‘Vi ricordo che non si vince nulla!'”. Il programma non è mai stato modificato profondamente nel corso del tempo, ma ha saputo mantenere la sua premessa iniziale. “Piccole variazioni, ma abbiamo capito che il grande protagonista è il clima che si crea in studio. È un po’ come organizzare una cena a casa mia. (…) Gli ingredienti sono gli stessi ma cambiano gli ospiti. La vivo come una sorta di rimpatriata con gli amici”. La nuova puntata di Stasera tutto è possibile va in onda stasera 28 gennaio su Rai2 dalle 21.20.