Stasera tutto è possibile torna con la seconda puntata in onda oggi 4 febbraio 2025: il comedy show condotto da Stefano De Martino è ormai garanzia di risate… e successo. Con la prima puntata, De Martino si è assicurato più di 2 milioni di telespettatori, pronti a seguire le avventure del padrone di casa, del cast fisso e degli ospiti. Vediamo le anticipazioni, il tema e chi è presente nella puntata di Step del 4 febbraio.

Stasera tutto è possibile, il tema della seconda puntata

Il tema della seconda puntata di Stasera tutto è possibile è Viva la musica: il comedy show, che è condotto da Stefano De Martino ormai dalla quinta edizione, ovvero al 2019, si rinnova di puntata in puntata con un tema differente, per offrire al pubblico nuovi contenuti e spunti di riflessione. La prima puntata di Stasera tutto è possibile è andata in onda martedì scorso, a tema Step on the road, ed è stata un successo di ascolti: sebbene non abbia vinto la “lotta allo share”, ha comunque totalizzato 2.263.000 spettatori pari al 14.2%.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti del 4 febbraio

Stasera tutto è possibile va in onda martedì 4 febbraio alle ore 21.20 su Rai2 dall’Auditorium Rai di Napoli: tra gli ospiti attesi Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Carmen Di Pietro, Ciro Priello e Mara Maionchi. Immancabile l’imitazione di Vincenzo De Luca, che dedicherà un’imitazione sia alla Maionchi quanto a Maria De Filippi. Come sempre, è presente un cast fisso del programma, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Non si vince niente, ed è probabilmente questo il bello: gli ospiti e gli spettatori si divertono osservando cosa, di fatto, potrebbe accadere. L’unica regola è il divertimento, quindi non mancano giochi e prove, come Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale, STEP Challenge o ancora La Stanza Inclinata. E può forse mancare la mascotte del programma, ovvero il Panda, che viene animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro?

De Martino ha un unico obiettivo per ogni puntata: una scommessa, che tutti gli ospiti si divertano e si dimentichino soprattutto delle telecamere. E come dice sempre… non si vince nulla. Per il conduttore, il successo è arrivato in modo stellare dopo gli ottimi ascolti con Affari tuoi. “È una conduzione personale. Ognuno se la mette addosso, questa è la vera magia del quotidiano. Ogni giorno hai la possibilità di raddrizzare un po’ il tiro rispetto al tuo potenziale, al tuo limite, ai tuoi pregi e ai tuoi difetti. E piano piano quella giacca ti calza a pennello”.

Confermato lo stop per la settimana di Sanremo

Come riporta la Rai, “Stasera tutto è possibile tornerà poi in onda martedì 18 febbraio”. Confermato dunque lo stop per la settimana di Sanremo, che va in scena dall’11 al 15 febbraio: il Festival, condotto da Carlo Conti, è l’evento dell’anno per eccellenza. Martedì 11 dunque Stasera tutto è possibile si ferma, per poi tornare la settimana successiva. Mediaset, invece, ha preso una strada diversa: la puntata del Grande Fratello di giovedì 13 febbraio dovrebbe andare regolarmente in onda.