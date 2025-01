Fonte: IPA Elisabetta Canalis

È finalmente tornato in tv Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più divertenti del piccolo schermo. Un format scatenato, con giochi esilaranti e fuori dagli schemi, dove la parola d’ordine è solo una: ridere a più non posso. Alla guida, ancora una volta, Stefano De Martino dopo il grande successo che sta ottenendo in questa stagione televisiva ad Affari tuoi, su Rai1. Un comedy show dove le varie prove hanno la valenza dei giochi in famiglia, senza punti, eliminazioni e giudici. Del resto il fine ultimo non è mai la vittoria, poiché le regole non prevedono vincitori né vinti, ma solo trascorrere qualche ora tra risate e battute. Un ottimo scacciapensieri.

Stefano De Martino perfetto padrone di casa, voto 8

Stefano De Martino conduce Stasera tutto è possibile dal 2019. Passano gli anni ma nello scugnizzo di Torre Annunziata resta la stessa vivacità e voglia di divertirsi di sempre. Quello che piace di più dell’ex ballerino è che qui si diverte come una persona qualsiasi con i suoi migliori amici. Con tanta allegria e spontaneità, senza però dimenticare mai la professionalità. Lo stesso Stefano lo ha ribadito: “Il bello di questo programma è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello”. La sua conduzione è semplice e gradevole. Ancora una volta Stefano piace e convince, come il ragazzo della porta accanto. Assolutamente promosso.

Izzo e Paolantoni l’anima dello show, voto 9

Non c’è Stasera tutto è possibile senza Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. I due comici napoletani sono la vera anima di questo programma. Mai scontati, sempre travolgenti e veraci. Talenti puri della risata. Gioco dopo gioco non smettono di regalare attimi unici e spassosi. E a dare manforte ai due quest’anno c’è Herbert Ballerina, arruolato nel cast fisso dopo le ottime prestazioni degli anni passati. Il comico di Campobasso ha saputo regalare nel corso della prima puntata di questa edizione svariati momenti di risate e divertimento assoluto.

De Lucia perfetto nei panni di Milly Carlucci, voto 9

Presenza fissa dal 2021, Vincenzo De Lucia è stato riconfermato a Stasera tutto è possibile. Nella prima puntata ha indossato i panni di Milly Carlucci, giocando così con la recente partecipazione di Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle. Risate assicurate. I siparietti giusti tra un gioco e l’altro. De Lucia è indubbiamente un fuoriclasse, un artista camaleontico e attento a ogni sfumatura del personaggio che interpreta.

Elisabetta Canalis si diverte ma sbaglia qualcosa, voto 7

Elisabetta Canalis si è messa in gioco a Stasera tutto è possibile. Con umiltà e simpatia si è messa al servizio dello show, riuscendo a regalare anche lei momenti molto buffi. Come quando nel gioco del biscotto ha fatto una simpatica quanto inaspettata rivelazione sul suo aspetto fisico: “Ma quale zigomo, che non si muove da anni”. Forse una confessione di qualche ritocchino al volto mai confessato fino ad oggi.

Durante la puntata Eli si è rivelata molto competitiva, come nel gioco del patapuf, dove ha dato vita ad esilaranti scene con Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Non ha poi nascosto di non sopportare le persone in treno e al cinema e di voler visitare Medjugorie. Peccato però per le scarpe: la Canalis ha sfoggiato un audace tacco 12, color argento. Molto femminile ma decisamente inadatto per un programma come Step, dove la comodità è indispensabile. E non a caso l’ex Velina è stata costretta a svolgere più di un gioco a piedi nudi.