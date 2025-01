Ascolti tv del 28 gennaio, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile o Roberto Benigni

Fonte: Ansa Stefano De Martino

L’attesa è finita, martedì 28 gennaio Stefano De Martino è tornato in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile e si è scontrato con Roberto Benigni su Canale 5 con La vita è bella. La guerra degli ascolti tv è più feroce che mai.

Sulla scia del successo di Affari tuoi, Stefano De Martino si è ripreso la prima serata con Stasera tutto è possibile su Rai 2. Anche in questa stagione è confermata l’unica regola dello show: divertirsi. Nel cast del programma, giunto all’undicesima edizione, la settima guidata da Stefano De Martino, abbiamo ritrovato Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult. Super ospite della prima delle 10 puntate è stata Elisabetta Canalis.

De Martino non riesce comunque a vincere la battaglia degli ascolti tv, anche se ottiene un ottimo risultato col 14,2%, in ogni caso non ce la fa ad ottenere il podio e resta dietro a La vita è bella e a Black out 2.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Alessandro Preziosi, Black out 2, mentre Canale 5 ha proposto il film cult di e con Roberto Benigni, La vita è bella, in occasione della Giornata della Memoria.

Italia 1 ha presentato Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca dove si è parlato dei primi provvedimenti presi da Donald Trump e di Elon Musk.

Prima serata, ascolti tv del 28 gennaio: vince La vita è bella. De Martino fa il 14,7%, cala Black out 2

Su Rai 1 Black out 2 incolla al piccolo schermo 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 il film di Roberto Benigni La vita è bella conquista 2.645.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 il debutto di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.263.000 spettatori pari al 14.2%. Su Italia1 Le Iene interessa a 1.188.000 spettatori (8.3%).

Su Rai3 il film Zack, cane eroe segna 693.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 656.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.556.000 spettatori e il 9.2%. Su Tv8 Un Natale da Favola piace a 326.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la doppia replica di Little Big Italy raduna 288.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time, dati del 28 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.078.000 spettatori (24.9%), mentre Affari Tuoi raduna 6.469.000 spettatori (29.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.973.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 678.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.316.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.218.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.652.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera interessa a 1.204.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 1.013.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 2.048.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 465.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 669.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.412.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.779.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.326.000 spettatori (16.8%) mentre Avanti un altro ha convinto 3.580.000 spettatori (20.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (454.000 – 3.4%), Blue Bloods totalizza 371.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 481.000 spettatori con il 2.5%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 483.000 spettatori (3.1%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 615.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.671.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.010.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n.0 sigla 917.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 924.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 305.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 437.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 381.000 spettatori con il 2%.