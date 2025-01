Black out 2 con Alessandro Preziosi, anticipazioni trama e quando vederla

Alessandro Preziosi torna nei panni di Giovanni in "Black out 2": tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie

Fonte: IPA Alessandro Preziosi, protagonista di "Black Out 2"

Dopo una prima stagione che ha conquistato il pubblico con il suo mix di suspense e mistero, torna su Rai 1 l’attesissimo secondo capitolo di Black out. La nuova stagione, intitolata Black out – Le verità nascoste, promette di riportarci nelle atmosfere cupe e intriganti dell’hotel Cima Paradisi, riaprendo i capitoli irrisolti e aggiungendo nuove sfide emotive e morali. Ecco cosa aspettarsi dalla trama e quando seguire la serie.

“Black out 2”, la trama della nuova stagione

Con la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano, e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Eliseo Entertainment e Trentino Film Commission, Black out 2 – Le verità nascoste debutta su Rai1 e RaiPlay. La serie riprende esattamente da dove era terminata, con il Cima Paradisi che torna ad essere teatro di intrighi e tensioni.

Un nuovo omicidio scuote gli equilibri, mentre Umberto, il padre di Lara, continua a celare scomode verità. Nel frattempo, il risveglio di Elena dal coma, figlia del broker Giovanni interpretato da Alessandro Preziosi, innesca nuove dinamiche: il protagonista dovrà affrontare il proprio passato e fare i conti con ciò che ha nascosto e con le conseguenze dei suoi silenzi.

Claudia, il medico che ha supportato Elena nei momenti più difficili, scopre che Giovanni aveva tentato di ucciderla, una rivelazione che mette a dura prova i suoi sentimenti per lui. Giovanni, innamorato di Claudia, si trova però ad affrontare la gelosia di Marco, ex marito della donna, che arriva al Cima Paradisi insieme alla loro figlia Anita e alla sua compagna Irene. Questa nuova situazione potrebbe riaccendere vecchie complicità da un matrimonio ormai finito.

Nel frattempo, finalmente arrivano i soccorsi, resi possibili nonostante le difficoltà nelle comunicazioni causate da un terremoto che ha scosso il Nord Italia. L’arrivo dei soccorritori introduce nuovi personaggi e dinamiche, aggiungendo un ulteriore livello di tensione alla trama.

“Tutto quello che è stato ipotizzato nella prima stagione di Black out ha creato un bacino scientifico di risposte nella seconda stagione” ha spiegato Alessandro Preziosi “ nessuno è davvero come sembra: chiunque può essere vittima, carnefice o salvatore.”

Anche il regista Nico Marzano ha sottolineato l’evoluzione della serie: “Se la prima stagione ha intessuto dei rapporti tra i personaggi, ora si passa a un altro livello. Ci si chiede fino a che punto potremmo arrivare per proteggere i nostri cari. Tutti, anche i personaggi più cattivi, sono mossi dall’amore. È un taglio interessante: ci sono solo sfumature di grigio“.

Nel cast, oltre ad Alessandro Preziosi, ritroviamo talenti come Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Giulia Patrignani, Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, Maria Roveran, Magdalena Grochowska ed Eugenio Franceschini. Si uniscono al gruppo le new entry Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde e Federico Tolardo.

“Black Out 2”, dove e quando vederla

La prima puntata della seconda stagione di Black out è prevista per la serata di martedì 14 gennaio 2025 su Rai1 alle 21:30. La serie si svilupperà in quattro serate, per un totale di otto episodi. Sarà possibile seguire ogni puntata anche in live streaming e on demand su RaiPlay.