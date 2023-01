“Black out”, paura per Alessandro Preziosi: bloccato da una valanga

Fonte: IPA Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi bloccato in un hotel di lusso da una valanga che lo ha travolto insieme a Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière. È questo il cast, che comprende anche i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico, di Black Out – Vite Sospese, il nuovo mistery-drama targato Rai 1.

Black Out – Vite Sospese, le difficoltà di Alessandro Preziosi

“Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c’era niente e questo non mi era mai capitato prima. Non è stato facile”: così ha commentato Alessandro Preziosi parlando di Black Out – Vite Sospese. In effetti, gli attori si sono trovati a vivere una situazione molto particolare e sfidante.

Preziosi in Black Out – Vite Sospese interpreta Giovanni Lo Bianco, “un uomo in difficoltà“. “Quando tutto sembra più o meno risolvibile, un incontro lo catapulta in un black out forte, finché le faccende personali vengono assorbite dal disastro che attende tutti i personaggi”.

Ma sono tutti personaggi difficili quelli che popolano la nuova fiction Rai, come Lidia Ercoli che ha il volto di Aurora Ruffino che: “vive proprio una trasformazione generale, arriva a toccare il fondo per poi risalire”.

Fonte: Ansa

Black Out – Vite Sospese, la trama

Una valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese nella Valle del Vanoi, in Trentino, a vivere un’esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuori solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi e impareranno a essere una comunità. Quando si crede di aver perso tutto, spesso, si ritrova se stessi e il coraggio di combattere per ciò che conta davvero. Questo è solo il filo rosso che unisce una serie di colpi di scena, intrighi e omicidi.

Gli attori sono stati dunque messi a dura prova. E primo fra tutti Alessandro Preziosi che ha raccontato un episodio da brivido vissuto sul set, quando si è reso conto di trovarsi su un pendio innevato a dir poco scosceso, lontano dall’unico esperto di montagna del gruppo e si è fatto prendere dal panico.

Black Out – Vite Sospese, dove e quando vederlo

La prima puntata di Black Out – Vite Sospese, per un totale di 8 episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno, va in onda il 23 gennaio in prima serata su Rai 1. La fiction è stata girata in grande formato 6 K – utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali – con una troupe di più di cento persone, ottanta attori e tante figurazioni scelte sul territorio.

Uno sforzo produttivo che unisce Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi che in conferenza stampa ha detto: ”