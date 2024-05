Meravigliose poltrone sospese da giardino! Le migliori per un relax irresistibile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di stare all’aria aperta. Per arredare lo spazio outdoor non c’è niente di meglio delle poltrone sospese da giardino.

Complementi d’arredo che consentono di creare un’atmosfera da vacanza e super cozy, offrendo comfort agli ospiti e agli abitanti di casa. Bellissime da vedere, infatti, sono anche confortevoli e avvolgono chi si siede come in un abbraccio.

Dove comprare le poltrone sospese da giardino

Su Amazon si possono trovare tantissime versioni differenti delle poltrone sospese, sia per quanto riguarda gli ingombri che per il materiale e lo stile. Si parte dalle poltrone sospese da esterno con struttura intrecciata, per chi ha un gusto moderno, per arrivare alle amache da giardino in tessuto, da appendere sotto il portico o fra due alberi.

Sino alle poltrone da fissare al soffitto con corpo in rattan, per un balcone in stile mediterraneo, o le sedie free-standing. Pronta a scoprire le migliori poltrone sospese da giardino? Allora dai un’occhiata alla nostra selezione!

Poltrone sospese da giardino da comprare online a partire da 50 euro

Perfetta per regalare un tocco di serenità alla tua casa o al giardino, questa sedia offre relax e del comfort, combinando praticità ed eleganza grazie alla rete in cotone intrecciato, alle nappe decorative e al cuscino ultra morbido.

Nonostante l’aspetto leggero, questa poltrona è dotata di una struttura robusta in acciaio verniciato a polveri, cotone e poliestere. La combinazione di questi materiali di alta qualità rende la poltrona a dondolo stabile e adatta sia agli interni che agli esterni.

Poltrona Sospesa Sedia Sospesa da Interno e Terrazzo

Disponibile in tanti colori favolosi, questa sedia sospesa a due piazze è perfetta per rilassarsi, ma anche per far divertire i bambini sia in giardino che dentro casa.

Sicurissima grazie alla barra in legno massiccio e alla protezione antiscivolo, questa poltrona può trasformarsi in un morbido rifugio in cui leggere un libro o cullarsi.

Puoi appenderla ovunque: in balcone come in terrazzo, in soggiorno o nella mansarda, giocando fra intrecci e giravolte.

Sedia sospesa in tela Sedia sospesa che gira a 360°

Adori lo stile boho chic, allora scegli questa sedia bianco crema con un morbidissimo cuscino imbottito che avvolge e sostiene la schiena.

Caratterizzata da una robusta struttura in metallo, corde intrecciate e un sedile a doppio rinforzo, questa poltrona a dondolo regge sino a 120 kg, arredando e garantendo il massimo divertimento.

Usala come seduta comoda in salotto, ma anche come angolo di lettura in camera da letto, zona di meditazione sul balcone oppure luogo di relax in giardino.

Realizzata in rattan intrecciato, con una struttura robusta e stabile, questa sedia sospesa consente di arredare e di rilassarsi al meglio, dondolando leggermente.

Ideale sia per l’interno che per l’esterno, si monta e smonta in pochi semplici passaggi con la possibilità di regolare anche l’altezza cambiando la maglia della catena.

La struttura è stabile e robusta, ma anche perfetta per arredare con un colore antracite che si abbina alla perfezione.

Adori il rattan? Allora scegli questa sedia a dondolo ideale sia per gli interni che per gli esterni. Fornita con un cuscino comodissimo e intrecciata a mano, è al tempo stesso comoda e resistente.

Dotata di zip pratiche e comoda permette un lavaggio rapido e veloce, senza pericolo di rovinare questo favoloso complemento d’arredo.

Poltrona Pensile Sospesa in Rattan Ovetto con cuscini e struttura in acciaio

Cerchi una sedia sospesa elegante e versatile? Allora prova questa amaca sospesa super confortevole e tessuta a mano con un filo in cotone. Semplice e lineare, è caratterizzata da una rete traspirante e comoda che regala fresco e asciutto anche quando fa molto caldo.

Ottima per una sessione di sospensione senza peso, la sedia amaca non è solo incredibilmente comoda, ma ha anche numerosi benefici. Permette infatti di ridurre la tensione muscolare, rilassa e consente di migliorare la qualità del sonno.

Sedia amaca super grande Sedia a corda in cotone morbido

Facile da montare e super chic, la sedia amaca con supporto è perfetta per arredare un palio o un giardino. Con tre comodi cuscini e in black and white, è l’arredo giusto per rilassarsi con eleganza. Un rifugio per staccare la spina, leggere un bel libro, fare un pisolino e godersi il calore del sole, tutto in pieno relax.

La sedia a dondolo da esterno è ottima per rilassarsi con stile. Grazie a varie combinazioni di colore permette di scegliere la soluzione giusta per arredare il proprio giardino.

La presenza di tasche in cui riporre il cellulare, il tablet o il libro, permette di rilassarsi senza pensieri, tenendo qualsiasi cosa a portata di mano. Senza contare il porta-bicchiere, per un relax senza tempo.

Robusta e coloratissima, l’amaca a forma di sedia è la soluzione per arredare in modo originale il giardino. Si può appendere ad un ramo, grazie alla corda per alberi, oppure in veranda, offrendo un angolo di puro relax in cui ritagliarsi qualche ora di comfort e rilassamento.

A due posti e perfetta per rilassarsi in compagnia, questa poltrona pieghevole a due posti è l’ideale per decorare il tuo giardino, unendo bellezza e comodità. Realizzata in texteline traspirante, è dotata di ampio cuscino trapuntato e si può piegare in due quando non serve, occupando pochissimo spazio.

Inoltre possiede due piccole tasche in cui riporre oggetti e il telefono. La struttura per appendere il dondolo è in acciaio stabile e solido, mentre la presenza del gancio regala un supporto robusto e sicuro alla sedia sospesa.

Poltrona pieghevole a due posti Sedia a Dondolo Sospesa con Morbido Cuscino

Perché scegliere le poltrone sospese da giardino

Il bello delle poltrone sospese da giardino è che hanno la capacità di dare vita all’ambiente, rendendolo ricco di suggestioni e armonico, grazie anche all’abbinamento con decorazioni luminose, cuscini e tappeti.

In questo modo stare in giardino o in balcone, chiacchierando o leggendo un libro, assumerà un fascino tutto suo. Questi complementi d’arredo sono pensati per diventare i protagonisti dell’outdoor grazie anche agli abbinamenti giusti.

Se hai poco spazio a disposizione, ad esempio, potresti sceglierle una poltrona da giardino in alternativa allo sdraio, abbinandola ad un set. Ti basterà aggiungere un tavolino e delle candele per creare l’atmosfera giusta e allestire il tuo giardino al meglio.

