Sedersi nella posizione giusta è fondamentale e lo è per tante ragioni. Ad esempio, spesso non si prende in considerazione il fatto che una buona seduta possa farci risparmiare non solo dolori alla schiena, ma anche evitarci visite mediche specialistiche.

Per chi passa tante ore al computer, poi, trovare la sedia ergonomica adatta alle proprie esigenze è un vero e proprio toccasana e può evitare (o ridurre) tantissimi disturbi come dolori alla parte lombare, male al collo e alle spalle, oppure cervicale. Disturbi che possono essere alleviati, o evitati nel migliore dei casi, se si trova la postura corretta.

L’investimento migliore che si può fare, sia per casa sia per l’ufficio, è l’acquisto di una sedia ergonomica: in commercio si trovano di stili e fatture differenti, adatte a ogni esigenza e che si inseriscono in fasce di prezzo differenti. Per scegliere la migliore, che sia adatta alle proprie esigenze e al proprio spazio adibito a studio e ufficio, bisogna prendere in considerazione fattori diversi e, soprattutto, valutarne anche le caratteristiche e le recensioni.

Le migliori sedie ergonomiche da acquistare online

Avete male alla schiena o sentite il collo irrigidito? Stare seduti a lungo è diventata una vera e propria tortura? Se si passano molte ore a una scrivania o davanti allo schermo di un computer può succedere, ma la soluzione è a portata di mano (anzi, di un clic) per tutti. Perché con la sedia ergonomica giusta si può alleviare la sensazione di fastidio o migliorare i disturbi che derivano dallo stare a lungo nella stessa posizione.

Per sceglierla bisogna innanzitutto stabilire la fascia di prezzo che si è disposti a investire e poi valutare la tipologia di seduta, i materiali, la fattura e l’estetica: ecco le migliori sedie ergonomiche da acquistare online per creare uno spazio lavoro sempre più a misura delle proprie esigenze.

Varier Variable Plus

In legno naturale, con schienale imbottito realizzato con poliestere riciclato, che ha come scopo quello di poter facilmente distendere la schiena quando ci si vuole appoggiare, ma anche di cambiare posizione di seduta: stiamo parlando della Varier Variable Plus, una sedia ergonomica che è una vera e propria garanzia. Si tratta dell’evoluzione del modello più classico prodotto dall’azienda norvegese, dal bellissimo design nordico, e le recensioni sottolineano che è facile da montare, ma anche che stare seduti non provoca dolori.

Varier Variable Plus L’evoluzione della classica sedia economica dell’azienda norvegese

Yaheetech: sedia da ufficio

Realizzata per essere robusta e resistente, la sedia da ufficio Yaheetech ha una base in metallo ed è dotata di una rete in nylon e schiuma, inoltre ha lo schienale curvo che si adegua alla perfezione alla schiena. Può sostenere fino a 136 chilogrammi. Inoltre, ha un sedile girevole a 360 gradi, si può regolare l’altezza e si può inclinare all’indietro. È senza dubbio una sedia ergonomica che si può facilmente adattare sia alla casa sia all’ufficio e, chi l’ha acquistata, afferma che aiuta a tenere la giusta postura e che è molto comoda.

Yaheetech Sedia da Ufficio Sedia ergonomica, reclinabile e regolabile in altezza

Songmics OBN86BK

La sedia da ufficio Songmics OBN86BK è ergonomica, girevole, con braccioli regolabili in altezza e schienale in tessuto traspirante. Il supporto lombare aiuta a mantenere una posizione confortevole mentre si lavora e la sedia può essere regolata in base a ogni esigenza. In più ha i braccioli che si possono sollevare così da farla scorrere sotto la scrivania, occupando meno spazio. Per questa ragione non solo è adatta a un ufficio ma anche all’ambiente domestico, dove gli spazi sono ridotti. Una sedia che, chi l’ha usata, definisce comoda e confortevole. È anche dotata di un poggiatesta.

Offerta Songmics OBN86BK Sedia ergonomica con braccioli regolabili in altezza e poggiatesta

Sedia ergonomica Cinius

La sedia ergonomica Cinius è realizzata in legno (dell’albero della gomma), una tipologia particolarmente resistente ed è un prodotto di alta qualità dotato di materiali duraturi. L’obiettivo di questa seduta è quello di far sì che chi la usa sia comodo e mantenga anche la giusta posizione. Un modello che occupa poco spazio, di facile montaggio e che aiuta a mantenere senza fatica la corretta postura. Coloro che l’hanno acquistata e utilizzata sottolineano che, anche quando si usa per molte ore, non emergono più fastidi alla zona lombare o alle spalle. Perfetta quindi per non sentire dolori anche dopo tante ore di studio e lavoro.

Sedia ergonomica Cinius Realizzata con materiali di alta qualità e che resistono al tempo

Hbada, sedia ergonomica color ghiaccio

Perfetta per alleviare il mal di schiena e per avere nel proprio spazio a uso ufficio una sedia dal design accattivante. È la Hbada, dotata di uno schienale ergonomico e traspirante in grado di offrire il massimo comfort a chi la utilizza, inoltre i braccioli possono essere sollevati di 90 gradi. E poi può essere regolata su misura da chi la utilizza: adattabile per rendere le ore al pc il più comode possibili. Una sedia ergonomica comoda, funzionale e con un buon rapporto qualità prezzo, come sottolineano le recensioni di chi l’ha acquistata e utilizzata.

Offerta Hbada sedia ergonomica Regolabile, resistente e con un ottimo rapporto qualità prezzo

Perché scegliere una sedia ergonomica

Passare tante ore seduti, magari mantenendo una postura sbagliata, può avere delle conseguenze sul benessere della propria schiena. Per questo scegliere una sedia ergonomica è un investimento che si fa per la propria salute ed è importante pensarci sia per la propria postazione in ufficio sia a casa.

Questa tipologia di seduta aiuta a mantenere la posizione corretta e più confortevole, basta scegliere il modello che ci sembra più adatto alle nostre esigenze e regolarlo su di noi. Il risultato sarà evidente e si potrà stare seduti, mantenendo la giusta posizione, senza fare alcuna fatica.

I dolori alla schiena e alla cervicale non si presenteranno, o saranno meno invalidanti, e il tempo trascorso lavorando o studiando sarà molto più produttivo senza doversi concentrare sul proprio benessere. E poi ricordarsi sempre l’importanza delle pause, per permettere ai muscoli di distendersi e di cambiare posizione magari con un veloce stretching.

