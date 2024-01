Cuscino ortopedico: la svolta per chi passa troppo tempo seduta

Quante di noi svolgono un lavoro sedentario? Per molte, il tempo che passiamo sedute nell’arco di una giornata è veramente tanto: per ben otto ore al giorno per cinque giorni la settimana passiamo il nostro tempo sedute alzandoci per le brevi pause caffè o commissioni varie. Questo stile di vita poco attivo, oltre a peggiorare sensibilmente la circolazione sanguigna degli arti inferiori, può provocare alla lunga problemi di postura e dolori articolari.

Per aiutarti ad alleviare questi fastidi nella zona lombare, esistono appositi cuscini da mettere su qualsiasi sedia, in grado di trasformarla in una comoda seduta, ammortizzare il peso del corpo e obbligandoti così a una postura corretta.

Cuscino ortopedico: i benefici per la schiena

Il cuscino ortopedico rappresenta un valido aiuto per contrastare la tensione lombare e rilassare la muscolatura, oltre a prevenire tensioni alla cervicale, messa a dura prova dalle lunghe ore davanti al computer e spiacevoli infiammazioni al muscolo della sciatica causate dallo schiacciamento continuo del gluteo.

La sensazione, dopo averlo provato, è proprio quella di grande benessere generale perché il cuscino sostiene la colonna vertebrale mantenendola allineata e impedendo al corpo di ripiegarsi in avanti e di assumere posture scorrette e nocive per la salute.

L’ideale è scegliere un modello in memory foam, infatti sono anche i modelli con le migliori recensioni. Il memory foam, a differenza di quanto spesso si tenda a pensare, è un materiale e non un brand. Questo materiale è nato negli anni sessanta, introdotto dai laboratori della NASA e studiato apposta per imbottire i seggiolini, per alleviare la fortissima pressione esercitata sugli astronauti in fase di decollo. Con il passare del tempo, però, questo materiale innovativo ha preso piede nel settore del riposo.

Puoi scegliere un modello che protegge anche i fianchi e la zona lombare: infatti il taglio a forma di farfalla fornisce sostegno e comfort, e aiuta a raddrizzare e correggere la postura, con il massimo sostegno lungo gli archi naturali della parte inferiore della schiena e può fungere anche come supporto nella pratica dello yoga.

Ha la capacità di adattarsi alla forma e al peso del corpo, infatti è ottimo per rendere delle sedie particolarmente dure più comode, per vedere la TV seduti per terra o meditare, ma anche per sostenere la schiena in caso di gravidanza, quando il peso della pancia tende a sbilanciare in avanti la colonna causando fastidi nella zona lombare e al coccige.

Per il confort di tutta la schiena, puoi trovare anche modelli che sostengono non solo il coccige ma anche la zona delle lombari della schiena, proprio nella parte dove scarichiamo gran parte del peso.

I cuscini ortopedici sono molto maneggevoli quindi possono essere portati dove vuoi, dalla casa all’ufficio ma anche in macchina o in aereo. È, infatti, molto, frequente per chi ne possiede uno, inizi a portarlo sempre con sé durante gli spostamenti. Fondamentale scegliere un modello traspirante e dal rivestimento lavabile per il massimo igiene.

Un investimento contenuto per un prodotto che può veramente migliorare il tuo benessere tutte le volte che sei stai seduta per lungo tempo. Non ci saranno più sedie scomode con questo tuo nuovo alleato!

