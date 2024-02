La soluzione per dire addio alle rughe esiste: è un cuscino che puoi comprare online

Il cuscino anti rughe è un alleato di bellezza che forse ancora non conoscevi! Scopri i benefici e come sceglierlo

Ti è mai capitato di svegliarti al mattino con delle indesiderate “righette” sul viso? Questi segni sono le rughe del sonno e con il passare del tempo, possono trasformarsi in veri e propri segni d’età. Le rughe del sonno, come suggerisce il termine stesso, sono quei solchi tipici che si manifestano sul viso dopo il riposo notturno o un breve pisolino diurno. Queste linee tendono a formarsi intorno agli occhi e sulle guance e sono il risultato della pressione naturale pressione del viso sul cuscino.

Per prevenire la comparsa di rughe durante il sonno, l’ideale è cercare di dormire in una posizione supina ma se hai l’abitudine di dormire di lato, puoi evitare questo fastidioso inestetismo dormendo su un cuscino antirughe.

Vediamo i migliori in commercio da acquistare online a seconda delle tipologie!

Cuscini antirughe: i migliori

La magia del cuscino per dormire a forma di U di CUZEP-Clieey è un’esperienza da provare. Progettato con una forma a U unica su entrambi i lati, riduce efficacemente le rughe del viso minimizzando la pressione sulla pelle durante il sonno laterale. Dotato di tre aree separate con memory foam, puoi facilmente aggiungere o rimuovere il riempimento per regolare lo spessore, la rigidità e la morbidezza per un supporto personalizzato al collo. Realizzato con materiali delicati sulla pelle e traspiranti, è arricchito da particelle di gel rinfrescante che prevengono il disagio causato dalla sudorazione notturna.

La federa staccabile permette una pulizia senza sforzo, consentendoti di goderti un’esperienza di sonno fresca e igienica!

Il cuscino nuvola 3D antirughe Wrileep InnovaGoods è una soffice nuvola che fa bene alla tua routine di bellezza. Comodità e relax totali per tutta la notte grazie alla sua forma ergonomica, fornisce anche un sostegno ottimale alla testa e al collo, adattandosi a qualsiasi posizione del corpo durante il sonno. La soluzione ideale per mantenere una postura corretta, favorendo il massimo riposo e una migliore qualità del sonno. Il segreto? La sua speciale imbottitura di microsfere in schiuma per cui riesce ad adattarsi perfettamente alla forma del viso, evitando pieghe e rughe che possono lasciare segni sulla pelle del viso durante il sonno.

InnovaGoods Cuscino nuvola 3D antirughe

Molto più che un semplice cuscino, Hydomi ha progettato un vero e proprio cuscino di bellezza con il supporto di ortopedici, cosmetologi e esperti del sonno per realizzare un supporto strategico al tuo sonno di bellezza. Le due altezze del cuscino di supporto del collo mantengono la colonna vertebrale in posizione orizzontale e dritta e questo permette ai muscoli di rilassarsi e riduce la tensione sulle vertebre. Così, il corpo sarà in grado di rilassarsi completamente mentre dormi sulla schiena, alleviando la pressione sul viso e sulla pelle e prevenendo la comparsa di rughe.

Fondamentale la scelta di una federa in memory foam super morbida e traspirante, più resistente delle federe in seta. La texture liscia e setosa protegge la pelle dalle linee del sonno e dalle rughe profonde (e ne gioveranno anche i capelli, finalmente non più frizionati nel sonno dal movimento sul cuscino!)

Hydomi Cuscino antirughe 2 in 1 antietà

Si chiama Venere ed è il primo cuscino anti rughe viso certificato. Non è solo un cuscino in memory foam, ma un vero e proprio alleato della tua pelle. Il cuscino, anallergico e antiacaro, lavora durante la notte, massaggiando delicatamente il viso grazie alla schiuma densa e biologica , prevenendo così la formazione di rughe e segni di espressione. Con la sua extra morbidezza rispetto a un normale cuscino morbido per dormire in lattice, Venere si adatta alle tue forme ed è perfetto per chi ama dormire a pancia in giù o sul fianco!

Grazie al Bioceramic Resistex , ogni volta che ti corichi, il guanciale letto assorbe il calore corporeo e lo trasforma in raggi infrarossi benefici per l’organismo. Ciò significa un rilassamento muscolare profondo e un riposo veramente ristoratore e un riposo profondo e senza tensioni.

OlimpoFLEX VENERE Cuscino antirughe per il viso

La maggior parte di coloro che soffrono di acne hanno provato creme, antibiotici, vitamine, diete o rimedi casalinghi. Eppure, la maggior parte delle persone dorme 8 ore a notte con la faccia schiacciata contro un cuscino. Si è scoperto che il lato sul quale dormono le persone è il lato sul quale di solito si sviluppa l’acne, persino se si cambia la federa del cuscino ogni notte. I dermatologi concordano sul fatto che una pressione prolungata e ripetuta sulla pelle può favorire e scatenare l’acne, che viene chiamata “acne meccanica”. Esiste quindi una soluzione che non solo aiuta a prevenire le rughe ma che può favorire la cura all’acne: il cuscino Makosas aiuta a non far venire in contatto la pelle contro il tessuto del cuscino, evitando la formazione di linee del sonno e la formazione di brufoli. Inoltre, il pregiato materiale high-tech in memory foam si adatta al viso e alla forma del corpo!

Makosas Cuscino antirughe e anti acne

Benefici del cuscino antirughe

I diversi modelli di cuscini antirughe, grazie ai materiali innovativi e alle forme che non accentuano i contorni del viso, favoriscono un risveglio senza linee del sonno oppure hanno la funzione di favorire il sonno in posizione dritta, mantenendo il viso al centro e riducendo così la pressione e i segni sulle guance. Ma come abbiamo visto, i benefici dei cuscini antirughe non si limitano alla lotta contro l’invecchiamento della pelle. Essi contribuiscono anche a ridurre lo stress sui muscoli e sulle articolazioni, promuovono il rilassamento della colonna vertebrale, perfetto per chi soffre di dolori articolari e cervicali.

La posizione della testa sul cuscino può essere utile anche per chi soffre di acne e problemi di pelle perché evita lo sfregamento e il contatto diretto con il tessuto. Ottimo anche per chi porta extension alle ciglia perché evita lo sfregamento ed è un valido alleato contro il crespo dei capelli. Nel complesso, il cuscino antirughe favorisce un sonno più profondo e tranquillo, il che si traduce in un’esperienza complessivamente migliore per la qualità della vita. Inizia a considerare il cuscino come tuo accessorio di beauty routine e scegli quello che fa per te, una volta provato non tornerai più indietro!

